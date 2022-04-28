وجدي صالح يروي للجزيرة مباشر أسباب اعتقاله وموقفه من السلطة في السودان (فيديو)

رفض الناطق باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والعضو السابق في لجنة إزالة التمكين السودانية وجدي صالح ما سمي بالحوار الوطني بين المكونات السودانية بما في ذلك المكون العسكري إلى حين إسقاط “أجندة الانقلاب” وإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال صالح خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأربعاء، بعد الإفراج عنه “إننا في قوى الحرية والتغيير نعد أي نداء أو دعوة للحوار بين المكونات السودانية بمثابة هروب من القضية الأساسية للسودانيين والمتمثلة في أن المكون العسكري اختطف الثورة وتنكر لميثاق التوافق مع المكون المدني”.

وأضاف أن أي صيغة حوار بين المكونين المدني والعسكري يعد “تحايل وتجاوز لمراحل كبيرة، ومحاولة إغراق الأجندة الحقيقية للثورة ضمن أجندة الانقلاب”.

بعد إطلاق سراحه.. ما هو موقف #وجدي_صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين "المجمدة" من الحوار الوطني؟ #السودان pic.twitter.com/4PatgWWVbW — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2022

وشدد القيادي في قوى الحرية والتغيير الذي تم الإفراج عنه، الأربعاء، بعد اعتقال لمدة 78 يومًا، أنه “ليست هناك من تهمة لاعتقاله” موضحًا أنه تم التحقيق معه لمرة واحدة فقط ولمدة 3 ساعات دون أن توجه له تهمة صريحة.

وأضاف أن تجربة الاعتقال السياسي أثبتت لجميع السودانيين بأن الهدف من اعتقال قيادات الثورة السودانية هو “إلغاء قرارات لجنة التمكين تحت ذريعة الفساد ومن بعدها إعادة إنتاج فلول النظام البائد”.

وكان معتقلو لجنة إزالة التمكين السودانية نفوا اتهامات السلطات السودانية لهم بالفساد وقالوا إنها “مكايدة سياسية” جاءت بعد إجراءات لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر التي أنهى بموجبها ترتيبًا لتقاسم السلطة، وعدّها المدنيون “انقلابًا”

#وجدي_صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين السودانية "المجمدة" لـ #الجزيرة_مباشر: لم نتعرض لأي تعذيب خلال فترة الاعتقال #السودان pic.twitter.com/NzIWJaqQQ0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2022

وكتب صالح الذي كان يشغل منصب عضو في لجنة التفكيك “المجمدة” على حسابه على تويتر فور إطلاق سراحه “بعد اعتقال دام لمدة 78 يومًا نعود مرة أخرى للشوارع نجدد العهد والوعد بأن نظل خدامًا لشعبنا، ولا ننسى أن هذه الشوارع هي التي حملتنا لمواقع المسؤولية، وأهدافها ومطالبها واجبة التنفيذ.

وأضاف “شعب عظيم ومعلم، وأهم من يظن أن بمقدوره سرقة أحلامه فالشعب أقوى والردة مستحيلة”.

واعتبر وجدي صالح أن الفترة الانتقالية التي دخلها السودان عقب إجراءات القائد الأعلى للجيش السوداني أثبتت أن الثورة في السودان ما زالت “قائمة وحية في الشوارع، وأن “الانقلاب يعيش حالة من العزلة على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي”.

وقال إن قوى الحرية والتغيير قبلت شروط ومضامين اللعبة السياسية تحت أعين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأيغاد، مؤكدًا أن “السودان لا يمكنها أن تعود لنظام عسكري، وأن قادة الانقلاب ملزمون بالبحث عن مخرج من الأزمة والاستجابة لمطالب الشعب عبر إحداث تحول ديمقراطي مدني”.

وخلص القيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أن “الثورة السودانية ستحقق أهدافها، وأن إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين توضح أن سلطة الجيش تريد إعادة إنتاج نظام الرئيس حسن البشير، لكن الشعب قال كلمته الفصل”.