هل تصل إليها شرارة حرب أوكرانيا؟ ما قصة الدولة الأوربية الصغيرة؟ (فيديو)

أعربت وزارة الخارجية في مولدوفا عن “القلق البالغ” إزاء تصريحات قائد عسكري روسي رفيع قال إن السكان الناطقين بالروسية في البلاد يتعرضون للقمع.

وكتبت الوزارة على موقعها على الإنترنت “هذه التصريحات لا أساس لها، مولدوفا دولة محايدة، ويجب احترام هذا المبدأ من قبل جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الاتحاد الروسي”.

وجاء ذلك بعد أن نقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الروسي قوله إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح لبلاده الوصول إلى إقليم ترانسنيستريا الانفصالي.

ما القصة؟

ويشرح موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد قصة مولودوفا الدولة الأوربية الصغيرة التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا، وقصة إقليم ترانسنيستريا موضع تصريحات القائد الروسي.

وتبدأ قصة مولدوفا في تسعينيات القرن العشرين، عندما انهار الاتحاد السوفيتي واستقلت دوله وبينها مولودفا إلا أن إقليم ترانسنيستريا فضل أن يكون تحت الحكم الروسي.

وكثيرا ما كانت تقع مناوشات بين الإقليم -الذي يتحدث سكانه الروسية ويوجد به نحو 1500 جندي روسي- وسلطات مولدوفا، لكن تلك المناوشات ازدادت حدتها منذ أيام.

جمهورية مولودفا

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، وبالتزامن مع ذلك أعلنت منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.

واندلعت اشتباكات بين مولدوفا ومنطقة ترانسنيستريا انتهت بهدنة أبرمت عام 1992، وتتواصل منذ عام 1993 مباحثات لحل أزمة المنطقة.

ومنطقة ترانسنيستريا لم تعترف بها أي دولة عضو في الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن لديها كيان سياسي ومؤسسات خاصة بها من برلمان وجيش وشرطة.

وتطالب مولدوفا بضم منطقة ترانسنيستريا إلى أراضيها وتعدها جزءا منها، في حين تطالب المنطقة المدعومة من روسيا بالاعتراف بأنها دولة مستقلة.