نصيحة للدكتور راتب النابلسي: سلاح في بيوتنا لو لم ننتبه له فلا توبة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب النابلسي ضيف برنامج أيام الله إن عندنا ثلاث شاشات من أخطر ما يمكن في هذا العصر: شاشة الحائط وشاشة الآيباد وشاشة الهاتف وإن لم نضبط هذه الشاشات فلا توبة.

وأوضح الدكتور النابلسي في مقابلة مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر أن “أعداء المسلمين وصلوا إلينا من خلال الشاشة لا بالسلاح، وهذا أخطر لأنه إذا ضعفت همة المؤمن في طاعته لله وامتثاله لأمره في تفاصيل شريعته فقد هويته”.

وضرب الدكتور النابلسي مثلا على ذلك قائلا “لو أن بيتا فيه جميع الأجهزة الكهربائية وليس به كهرباء فإن كل هذه الأجهزة لا قيمة لها، وبالمثل لو قطعنا الصلة بينا وبين الله ملليمترا واحدا (بارتكاب الصغائر) أو مترا واحدا (بارتكاب الكبار) تعطل كل ذلك، لأن الصغائر في المآل كالكبائر تؤدي للانقطاع عن الله عز وجل”.

وبيّن أنه في هذا الحالة يصير الدين عبئًا والصلاة عبئًا، ولكن إذا أدرك المسلم الصلة مع الله ذاق طعم القرب منه وحلاوة الإقبال عليه، وصار يشعر بسعادة كبيرة جدا، وهذه تمنعه أن تزل قدمه.

وقال النابلسي: “حينما يضبط المسلم أموره تماما ينشأ له مع الله خط ساخن يتصل من خلاله بالذات الإلهية خالقة الأكوان ومربية الإنسان، وبأصل الجمال والكمال والذات الكاملة وأسمائه الحسنى وصفاته العُلا”.

ثم أنشد الدكتور راتب النابلسي هذه الأبيات في الحب الإلهي:

فلو شاهدَت عيناكَ من حُسننا الذي رأوْه لما وليت عنا لغيرنا

ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلـعت عنك ثياب العجب وجئتنا

ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الـذي أضحى قتيلا بحبنا

ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا

ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا