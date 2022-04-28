“مقرئ الرؤساء المصريين” يشارك في إحياء أول “ليلة قدر” منذ 88 عاما بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول (فيديو)

شهد مسجد آيا صوفيا الكبير في مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، إحياء “ليلة القدر” لأول مرة منذ 88 عامًا، بعد تأجيل لعامين بسبب تفشي وباء كورونا.

وشارك في إمامة المصلين الذين توافدوا بالآلاف على المسجد المقرئ المصري الدكتور أحمد نعينع.

وأعلنت صفحة نعينع على فيسبوك أن المقرئ المصري هو من سيتولى إمامة المصلين في “ليلة القدر” بمسجد آيا صوفيا.

وكتبت الصفحة “اليوم في تركيا ولأول مرة يقرأ فيه القرآن وفي ليلة القدر في مسجد وجامع آيا صوفيا في إسطنبول الذي تحول من كنيسة إلى مسجد سيقرأ ويحي ليلة القدر المقرئ الدكتور أحمد نعينع حفظه الله ورعاه بعد صلاة العشاء، وينقل الحفل أكثر من 40 قناة فضائية. نتمنى لفضيلته كل التوفيق والنجاح”.

ويلقب الشيخ المصري الجنسية أحمد نعينع بـ”مقرئ الرؤساء” حيث قرأ سورة الفتح أمام الرئيس جمال عبدالناصر عندما كان طفلًا صغيرًا.

وقرأ بعدها وبحضور الرئيس محمد أنور السادات عندما كان مجندًا ضابط احتياط في القوات البحرية بالإسكندرية، وبعد أن فرغ من التلاوة أبدى الرئيس إعجابه بصوته.

وتم اعتماد الدكتور أحمد نعينع بالإذاعة والتليفزيون عام 1979 ليقرأ أمام الرئيس السادات في العديد من المناسبات، ومن بعده قرأ القرآن في كل المناسبات أمام الرئيس محمد حسني مبارك.

وأقيمت في آيا صوفيا وباقي مساجد إسطنبول فعاليات مختلفة طوال الشهر الكريم من قراءة القرآن وختمه بطريقة المقابلة إضافة إلى تلاوة الأدعية والأناشيد والابتهالات ودروس الوعظ.

وفي 24 يوليو/تموز 2020، أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عامًا من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويقع (آيا صوفيا) في منطقة (السلطان أحمد) بمدينة إسطنبول، واستخدم مسجدًا لمدة 481 عامًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.