مصر.. الإفراج عن الناشط حسام مؤنس بعد حصوله على عفو رئاسي

أعلنت السلطات المصرية الإفراج عن الناشط السياسي حسام مؤنس، اليوم الخميس، عقب صدور عفو رئاسي بحقه تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار سياسي في البلاد.

ونفّذت وزارة الداخلية المصرية قرار إطلاق سراح مؤنس من سجن طرة (جنوب القاهرة) صباح اليوم، وكان في استقباله المرشح السابق للانتخابات الرئاسية المصرية حمدين صباحي والمخرج خالد يوسف وعدد من أفراد أسرته.

حسام مؤنس عالأسفلت 💓 pic.twitter.com/ipKhnOS4Mq — Mona Seif (@Monasosh) April 28, 2022

وكان السياسي المصري حمدين صباحي قد أكد الأنباء المتداولة بشأن الإفراج عن مؤنس عقب حوار جانبي دار بينه وبين السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

من جانبه، أشار الصحفي خالد داوود أنه طلب من السيسي الإفراج عن 33 مسجون رأي من بينهم علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة والمحامي الحقوقي محمد الباقر.

وتابع داوود في تصريحات صحفية “مطالبنا تتمثل في إطلاق سراح المتبقين من السجناء السياسيين” مؤكدًا أنه سلّم قائمة بأسماء العديد من معتقلي الرأي لأحد كبار المسؤولين خلال حفل الإفطار.

وكتب المخرج خالد يوسف على فيسبوك “سعدت بإطلاق دعوة للحوار الوطني بين كل شركاء الوطن، ونتمنى أن يسفر هذا الحوار عن فتح المجال العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وأن يسبقه الإفراج عن كل مسجوني الرأي”.

خالد داوود لـ"المشهد": طالبنا بعفو وإخلاء سبيل لـ 33 سجين رأي بينهم علاء وزياد والباقر ودومة https://t.co/TXrFuTXWmm — Khaled Dawoud (@kdawoud) April 27, 2022

وأصدرت محكمة مصرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حكمًا نهائيًا بحق مؤنس بالسجن 4 سنوات مع نشطاء آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “خلية الأمل”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الإفراج عن حسام مؤنس بشكل واسع معبرين عن سعادتهم بخروجه من السجن مطالبين النظام المصري بالمزيد من قرارات الإفراج عن المعتقلين.

وغرد الدكتور عمار علي حسن “تم الإفراج عن الشاب الواعي حسام مؤنس عضو خلية الأمل، فهل يتم الإفراج عنهم جميعًا؟ وهل حان الوقت للإفراج عن سجناء السياسة؟”.

وعبّر الممثل المصري عباس أبو الحسن عن سعادته لخروج مؤنس متمنيًا عودة معتقلي الرأي كافة في مصر إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن.

وكتب حساب لشخص يدعى مصطفى “لو النتيجة الوحيدة الإيجابية هي خروج شخص واحد فقط ونجاته من السجن (حسام مؤنس)، فهي نتيجة كافية بالنسبالي في حياة كاملة تم إنقاذها”.

في حين، طالب بعضهم السياسي حمدين صباحي بالاهتمام بقضايا باقي المعتقلين دون أن يقتصر ذلك على مؤنس كونه مدير حملته الانتخابية سابقًا.

يذكر أن الأحكام النهائية في القضاء المصري لا يتم الإفراج فيها عن المدان قبل انتهاء العقوبة إلا بعفو رئاسي.

لحظة خروج #حسام_مؤنس من السجن وفي استقباله اسرته والسيدان حمدين صباحي وخالد يوسف. الف مبروك عقبال كل المعتقلين #مصر #السيسي pic.twitter.com/aINRyQsAfW — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) April 28, 2022