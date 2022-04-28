قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، في وقت أحيا فيه نحو ربع مليون مصل جاؤوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ48، ليلة السابع والعشرين من رمضان في رحاب الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المصلين والمعتكفين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ربع مليون مصلٍّ

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إن 250 ألف مصلٍّ توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاؤوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، وتحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.

ونصب المعتكفون خيامهم في أروقة الأقصى، ورفعوا العلم الفلسطيني وصدحت حناجرهم بالتكبير والهتاف للأقصى.

صور| قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/mLErpwx9Pk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 28, 2022

"مشاهد مهيبة جديدة".. #شاهد .. ربع مليون مُصلِّ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى.

تصوير: إبراهيم سنجلاوي pic.twitter.com/Fv6COgBD2p — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 28, 2022

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في المدينة ونشرت نحو ثلاثة آلاف عنصر في محيط المسجد والبلدة القديمة، وأعلنت أنها ستطبق على دخول المصلين في ليلة القدر الشروط التي تطبق على دخولهم أيام الجمع في شهر رمضان.

وخلال رمضان، شهدت باحات الأقصى مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب تهديد منظمات “الهيكل” المزعوم باقتحام الأقصى في عيد “الفصح العبري” وإدخال “القرابين” وذبحها في ساحاته.

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. الموت ولا المذلة".. هتافات المصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/mRRXKsvwv9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2022

استمرار الانتهاكات

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الأربعاء، انتهاكاتهم لحقوق الفلسطينيين من خلال تأمين اقتحام آلاف المستوطنين للمقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس بسلفيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا في الضفة، ونصبت خياما وجرفت أراضي في مسافر يطا بالخليل، واستهدفت الصيادين ورعاة الأغنام في غزة وخان يونس.

بسبب قيود الاحتلال .. شبان يتسلقون الجدار الفاصل للعبور من الضفة إلى المسجد الأقصى في #القدس. pic.twitter.com/h684mWylSU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2022

وفي محافظة سلفيت، أصيب مسنّ بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال اقتحام آلاف المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال للمقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس بشمال المحافظة.

وأفادت (وفا) بأن يوسف صالح (75 عاما) أصابته قوات الاحتلال بالرصاص المغلف بالمطاط، وأن تلك القوات كثفت وجودها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت سكانها من التجول، لتأمين اقتحام المستوطنين.

واقتحم نحو ألفي مستوطن البلدة في ساعات متأخرة من الليل وقاموا بتدنيس المقامات الإسلامية بأداء طقوس تلمودية وبالرقص والغناء وتناول الطعام في شوارع البلدة.