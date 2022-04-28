الصين.. تشديد قيود كورونا في بيجين ومخاوف من إغلاق كامل مثل شنغهاي

أغلقت العاصمة الصينية بيجين أماكن عامة وزادت الفحوص في أماكن أخرى، اليوم الخميس، مع شروع معظم سكان المدينة البالغ عددهم 22 مليونا في إجراء المزيد من الاختبارات لتجنب إغلاق شبيه بالذي شهدته شنغهاي.

ومع إطلاق بيجين 3 جولات من الفحص الجماعي هذا الأسبوع في عدد من المناطق، أغلقت عددا من المجمعات السكنية والمباني الإدارية وإحدى الجامعات بعد اكتشاف إصابات، كما تم إغلاق مدارس وأماكن ترفيه ومواقع سياحية.

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس دول العالم، على مواصلة مراقبة الإصابات بفيروس #كورونا، قائلًا إن العالم صار "أعمى" عن كيفية انتشار الفيروس بسبب انخفاض معدلات الفحوص.. تعرف أكثر على التفاصيلhttps://t.co/vRPJuub8Q7#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/haWJd9STfD — مع الحكيم (@m3alhakim) April 27, 2022

وأعلن متنزّه (يونيفرسال ستوديوز) الترفيهي في بيجين في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنه سيطلب من الزوار إظهار نتائج اختبارات سلبية قبل دخوله، ابتداءً من الجمعة.

وفي أنحاء العاصمة، تم رصد حالات إيجابية من بين ما يقرب من 20 مليون عينة في الجولة الأولى من الاختبارات الجماعية، لكن الأعداد ظلت قليلة.

وسجلت المدينة 56 إصابة جديدة اليوم الخميس ارتفاعا من 46 في اليوم السابق.

ومنذ 22 أبريل/ نيسان، سجلت بيجين أكثر من 160 حالة كان أكثر من نصفها في تشاويانغ، وهي منطقة من أكثر مناطق المدينة اكتظاظا بالسكان وتشتهر بكثرة أماكن الترفيه الليلية ومراكز التسوق والسفارات.

وعندما بدأ تفشي المرض في شنغهاي، كانت الإصابات الجديدة أقل من 100 يوميا في الفترة بين الأول والعاشر من مارس/ آذار ثم ارتفعت إلى أكثر من 700 بحلول 20 مارس.

وبنهاية الشهر، كانت شنغهاي تسجل آلاف الإصابات الجديدة، مما أدى إلى إغلاق المدينة وقلب حياة 25 مليونا من سكانها.

وحتى الآن، تسمح بيجين إلى حد كبير للسكان بالذهاب إلى العمل حتى أثناء إجراء الفحص، ما لم يتم اكتشاف إصابات وما لم يكن الإغلاق المحلي إلزاميا.

إصابات جديدة

وسجل البرّ الرئيسي 11 ألف و367 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، منها 1503 إصابات مصحوبة بأعراض و9864 من دون أعراض.

يأتي هذا مقارنة مع 14 ألفا و298 إصابة جديدة في اليوم السابق، منها 1824 إصابة بأعراض و12474 من دون أعراض.

وسجلت الصين 47 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و923 وفاة.