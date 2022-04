الشرطة الأمريكية تستجوب صحفية وثّقت الاعتداء على سجين بطريقة جورج فلويد

قالت شرطة لوس أنجلوس إنها بصدد استجواب صحفية أمريكية بشأن مقطع فيديو نشرته لضابط شرطة يضع ركبته على رقبة أحد السجناء بعد الاعتداء عليه، وتقرير كتبته حول تستُّر الشرطة على الحادثة.

وأعلن مدير شرطة لوس أنجلوس (أليكس فيلانويفا) خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 26 أبريل/ نيسان عن فتح تحقيق مع الصحفية ألين تشكمديان التي تعمل لدى مجلة لوس أنجلوس تايمز على خلفية نشرها “غير القانوني” على حد قوله، لما وصفه بأنه “أدلة ووثائق في قضية جنائية لم تغلق بعد”.

(2/3) We will conduct a thorough investigation regarding the unlawful disclosure of evidence and documentation in an active criminal case. The multiple active investigations stemming from this incident will be shared and monitored by an outside law enforcement entity.

وكانت الصحفية ألين قد أعدّت تقريرًا ونشرته في مارس/ آذار الماضي، كشفت فيه مقطع فيديو يُظهر أن ضباط شرطة في قسم شرطة لوس أنجلوس هاجموا أحد السجناء وطرحوه أرضًا ثم وضع أحدهم ركبته على رقبته مدة 3 دقائق.

ووفقًا للتقرير، الذي استند على ملفات داخلية من مركز الشرطة، حاول فيلانويفا التستر على تلك الحادثة، لتجنب ردود سلبيّة ولكي لا تُذكر الرأي العام بحادثة قتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالطريقة نفسها في مايو/ أيار 2020 بولاية مينيسوتا.

. @LACoSheriff indicated that @latimes reporter @AleneTchek is under criminal investigation for her reporting this case. Villanueva put Alene's photo up like a mugshot + refused to take Q's from her during a presser. Alene is a terrific reporter. Full stop. https://t.co/QsnCNvorhe

وأفادت الملفات أن مسؤولين من مركز شرطة لوس أنجلوس رفضوا توجيه تُهم للنزيل على خلفية لكمه لرجال الشرطة، وذلك لتجنّب تسليط الضوء على مقطع الفيديو الذي يوثّق الاعتداء عليه أثناء الحادثة التي وقعت العام الماضي.

ورغم ادّعاء فيلانويفا أنه علم بالحادثة بعد ثمانية أشهر من وقوعها، تؤكد الصحفية ألين تشكمديان أنها حصلت على معلومات تفيد بمشاهدته لمقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة بعد 5 أيام من وقوعها، وأنه علّق حينها عليه بقوله “نحن في غنى عن تغطية وسائل الإعلام السيئة حاليا”.

Sheriff Villanueva said he learned that deputy kneeled on cuffed inmate's head 8 months after it happened

Today, commander filed claim saying Villanueva watched video 5 days after it happened & covered it up, saying "We do not need bad media at this time" https://t.co/c17bVNsjy8

— Alene Tchekmedyian (@AleneTchek) April 26, 2022