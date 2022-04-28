الدكتور راتب النابلسي: شهادة الزور باب واسع جدا (فيديو)

يعتبر كثيرون أن شهادة الزور هي الشهادة أمام القاضي فقط، لكن الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي أوضح لمشاهدي برنامج أيام الله على الجزيرة مباشر أن قول الزور وشهادة الزور باب واسع جدا.

وقال الدكتور النابلسي إنه على سبيل المثال إذا بيعت بضاعة مصنوعة في بلد ووُضِع عليها أنها من بلد آخر فهذه شهادة زور.

وأضاف الدكتور النابلسي أن العبادة الشعائرية أساسها أن يأتي المسلم إلى المسجد كي يتلقى تعليمات الصانع.

وأكد أنه ينبغي أن يقيم المسلم دينه في بيته وفي كل مناحي حياته؛ إذ يبدأ المنهج الإسلامي من أخص خصوصيات الإنسان من علاقاته الأسرية وينتهي بالعلاقات الدولية.