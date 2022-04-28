الحرب على أوكرانيا.. الجزيرة مباشر أول وسيلة إعلام تدخل إقليما انفصاليا مرشحا للتصعيد في مولدوفا (فيديو)

بعد اجتياز 3 حواجز خاصة بحرس الحدود في مولدوفا، وآخر في المنتصف خاص بالجيش الروسي، ثم حاجز خاص بإقليم ترانسنيستريا، دلفت كاميرا المباشر إلى داخل الإقليم الذي يسيطر عليه انفصاليون.

وكانت الجزيرة مباشر أول وسيلة إعلام في العالم تدخل إقليم ترانسنيستريا الذي يسيطر عليه الجيش الروسي في مولدوفا منذ بداية الحرب على أوكرانيا وبدء التوتر في الإقليم.

وشرح موفد الجزيرة مباشر عبد العزيز مجاهد ما يجري في هذه المنطقة التي أعلنت استقلالها عن مولدوفا ولم تعترف بها أي دولة حتى الآن، وقال إن المنطقة تخضع لسلطات الانفصاليين الموالين لروسيا.

وهذا الإقليم الذي يوجد به عدد من الجنود الروس، له علم خاص به وعملة محلية ويخضع لسلطة الانفصاليين وليس لمولدوفا سلطة عليه، لكن الأهم من ذلك كله أن المنطقة مرشحة لتصاعد الأحداث فيها خلال الفترة القادمة.

في قلب عاصمة الإقليم

ومن قلب عاصمة الإقليم تيراسبول، رصد موفد الجزيرة مباشر المظاهر الروسية في كل مكان، فالأعلام الروسية مرفوعة فوق المباني، والتماثيل الروسية تنتصب في واجهات المباني الحكومية الرسمية.

وفضلا عن ذلك كان للعربات العسكرية الروسية ظهور واضح في كل الطرق بالمدينة، وكانت حالة التأهب واضحة بين الجنود، وخاصة بعد التوترات الأخيرة.

ورصدت كاميرا المباشر ما يلي:

تدفق النازحين من الإقليم تزامنًا مع وقوع هجمات فيه.

تعزيز الجيش الروسي لقواته في الإقليم تزامنًا مع وقوع الهجمات.

كما رصدت الكاميرا العلم الروسي على معظم المؤسسات الحكومية في الإقليم.



وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي، أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991، وبالتزامن مع ذلك، أعلنت منطقة ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.

واندلعت اشتباكات بين مولدوفا ومنطقة ترانسنيستريا انتهت بهدنة أبرمت عام 1992، وتتواصل منذ عام 1993 مباحثات لحل أزمة المنطقة.

ولم تعترف أي دولة عضو في الأمم المتحدة باستقلال منطقة ترانسنيستريا، وع ذلك فإن لديها برلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها.

تطالب مولدوفا بضم منطقة (ترانسنيستريا) إلى أراضيها وتعتبرها جزءا منها، في حين يطالب الطرف الآخر المدعوم من روسيا بالاعتراف بكونها دولة مستقلة.