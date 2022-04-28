مع الحكيم.. أحدث الأساليب للحصول على ابتسامة هوليوود (فيديو)

أكد المتخصص في تجميل الأسنان بمركز (دنتا أكاديمي) للأسنان في تركيا الدكتور غوكر طاشكينسو، أن تشوه الأسنان أو اللثة يؤثر سلبا على شكل الوجه والابتسام، كما أن أمراض اللثة تمثل خطورة على الصحة العامة.

وقال الطبيب التركي إن تجميل الابتسام ومعالجة مشاكل الأسنان واللثة يعدان طريقة علاجية توفر للشخص مظهرا طبيعيا ومقبولا مع عدد قليل من الإجراءات.

ما هي الصعوبات التي تقف أمام عملية زراعة الأسنان وخصوصا في الغرسات المتعددة وكيف يتم التغلب عليها ؟

– تعرف مع د. آيتشا كورت أخصائية تجميل الأسنان في مركز هوسبتا دنت – #إسطنبول، وللتواصل والاستفسار عبر الواتساب

00974-50844409#طب #صحة#تركيا #السياحة_العلاجية#مع_الحكيم pic.twitter.com/U0Xi5AzgwG — مع الحكيم (@m3alhakim) April 26, 2022

ومن أهم هذه التقنيات تقنية التصوير الرقمي التي يعتمد عليها بشكل كبير مركز (دنتا أكاديمي) للأسنان في إسطنبول لعلاج مرضاه خاصة القادمين من الخارج بهدف الحصول على أفضل تصميم للأسنان يحقق المطلوب ومعاينة النتائج رقميا قبل البدء في التنفيذ.

وكشف لبرنامج (مع الحكيم) على شاشة الجزيرة مباشر أن تقنية التصوير الرقمي لتجميل الأسنان وعلاجها تتمثل في سلسلة من الإجراءات التي تقيم المعايير الجمالية للثة والأسنان بشكل منفصل.

"تقنية الكل في أربعة"

تعرف على مميزات هذه التقنية وكم تبقى مدة العملية وإلى اي حالات أخرى تصلح، وهل هناك فرق بينها وبين الزراعات الأخرى !!

– مع د. تولاي أككول أخصائية تجميل الأسنان، وللتواصل والاستفسار عبر الواتساب

00974-50844409#طب #صحة#تركيا #السياحة_العلاجية#مع_الحكيم pic.twitter.com/k3GXJ69HDH — مع الحكيم (@m3alhakim) April 25, 2022

وأشار الطبيب إلى أن مدة العلاج قد تتراوح بين جلسة واحدة وجلسات متعددة إذا لزم الأمر، ويتم تحديد مدة العلاج وفقًا للإجراءات التي يتعين القيام بها لمراعاة تناسق الوجه والعمر وغيرها.

وقال إنه يتم أيضا إجراء مجموعة واسعة من التحليلات الطبية لرصد أي أمراض كالسكري وغيره من الأمراض التي قد تؤثر في صحة الأسنان.

تصحيح الأسنان

وقسم الطبيب التركي إجراءات تصحيح الأسنان إلى قسمين:

أولا، التصميم الأبيض ويشمل العناية بالأسنان وتصميم الأسنان المزروعة المناسبة لكل مريض.

ثانيا، التصميم الوردي، ويشمل تقييم صحة اللثة لتحويل اللون الرمادي إلى اللون الوردي وعلاج التهابات اللثة وتهدف هذه الإجراءات إلى استعادة صحة اللثة والعظام من خلال تقنيات مختلفة وليس لأغراض جمالية فقط.

ويستغرق وقت العلاج، جلستين في المتوسط حيث يتم إجراء التحليلات في الجلسة الأولى وتسجيل البيانات وعرض التصميم الرقمي، وفي الجلسة الثانية يتم بدء العلاج وفقًا للتصميم.