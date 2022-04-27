في أول جولة شعبية له.. ماكرون يتعرض للرشق بالطماطم في أحد أسواق باريس (فيديو)

واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، غضب بعض المحتجين في أول جولة شعبية له عقب إعادة انتخابه لمدة رئاسية ثانية حيث تعرض للرشق بحبات الطماطم ما تطلب التدخل من حرسه الشخصي.

وحرص ماكرون على الحضور شخصيًا في بلدية سيرجي في إقليم فال دواز شمالي البلاد، ليؤكد التزامه بالاستماع إلى الناخبين جميعهم، لكن بينما كان يسير وسط حشد من الجماهير ألقى محتجون الطماطم عليه.

وكانت الرئاسة الفرنسية أوضحت أن هذه الزيارة تجسد رغبة ماكرون في الاتصال بالفرنسيين والفرنسيات.

وأصابت الطماطم أحد المارة ولم تصب ماكرون، لكنها أدت إلى ارتفاع صيحات من الحشد وحارسه الأمني الذي قال “قذائف” قبل فتح مظلة لحمايته من هجوم آخر، وإبعاده عن المكان.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

وقال ماكرون قبل وقوع الحادث “لقد جئت لأقول إنني أسمع صوت كل فرد، وإنني سأستمر في التعامل مع الأحياء الأكثر معاناة، في مناطق جمهوريتنا جميعها“.

وردًا على سؤال حول رئيس وزرائه المستقبلي أجاب الرئيس الفرنسي بأنه يريد اختيار شخص “لديه حساسية عالية فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية والإنتاجية”.

واختار ما يقرب من نصف ناخبي هذه الضاحية المرشح اليساري جان لوك ميلينشون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 10 أبريل/نيسان الماضي، وحلّ ماكرون بعده بفارق كبير حاصدًا نسبة 23.7% فقط من أصوات الضاحية.

وأُعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بنسبة 58,54% من الأصوات مقابل 41,46% لمارين لوبان، عقب منافسة قوية بينهما.

ومن المتوقع أن يشارك الناخب الفرنسي في موعد انتخابي جديد، سيجرى في 12 و19 يونيو/حزيران المقبل خلال جولة الانتخابات التشريعية.