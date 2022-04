عمرها 118 عاما.. تعرف إلى أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم (فيديو)

تعد الراهبة الفرنسية أندريه أكبر معمرة على قيد الحياة بعد بلوغها عمر 118 عامًا هذا الأسبوع، مؤكدة أنها تطمح لأن تكون أكبر شخص عمّر على الإطلاق.

وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس الثلاثاء، أن أندريه صاحبة الرقم القياسي، ليس فقط كأكبر معمر على قيد الحياة، وإنما كأكبر امرأة معمرة على الإطلاق.

وأوضحت أندريه خلال تصريحات لوسائل إعلام عالمية أن العمل والعناية بالآخرين هو ما منحها القوة والطاقة لتبقى على قيد الحياة.

وقالت “لقد عملت طوال حياتي تقريبًا حتى وصلت إلى عمر 108 عامًا، ويعتقد الناس أن العمل يؤدي إلى وفاة الإنسان، لكنّه أسهم في بقائي على قيد الحياة إلى الآن”.

