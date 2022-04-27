زعيم كوريا الشمالية يهدد باستعمال ترسانته النووية في هذه الحالة

حذّر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أنه سيستخدم ترسانته النووية في حال تعرضت مصالح بلاده الأساسية للتهديد.

وقال كيم في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، خلال حضوره عرضًا عسكريًا في بيونغ يانغ شمل صواريخ عابرة للقارات إن “المهمة الأساسية لأسلحتنا النووية هي الردع، وفي حال حاولت قوة ما سلب مصالح بلادنا الأساسية فلن يكون أمام قوتنا النووية أي خيار آخر”.

وأضاف “سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات بلادنا النووية وتطويرها”.

وتابع “القوة النووية رمز قوتنا الوطنية وجوهر قوتنا العسكرية، وينبغي تعزيزها من ناحية الجودة والحجم”.

ورغم خضوع كوريا الشمالية لعقوبات صارمة، فقد سرّعت جهود تحديث قدراتها العسكرية، وأجرت اختبارات على أسلحة محظورة هذا العام متجاهلة عروضًا أمريكية لإجراء محادثات، في وقت حذّر فيه مراقبون من احتمال استئناف التجارب النووية.

ولم تسفر المفاوضات الدبلوماسية مع كيم حتى الآن الى إقناعه بوضع حد لبرنامجه النووي.

تحذير لسيول

وأوقفت كوريا الشمالية تجاربها على القنابل النووية والصواريخ البعيدة المدى خلال المحادثات التي جرت بين كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لكنها سرعان ما باءت بالفشل وانهارت في 2019.

واختبرت بيونغ يانغ الشهر الماضي صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات للمرة الأولى منذ 2017، وأظهرت صور أقمار اصطناعية مؤشرات على نشاط في موقع للتجارب النووية، كانت كوريا الشمالية أعلنت تدميره في 2018 قبيل أول لقاء قمة بين ترمب وكيم.

وحسب محللين، فقد يكون خطاب كيم بشأن مهمة أسلحته النووية رسالة إلى الرئيس الجديد المنتخب في كوريا الجنوبية، المحافظ يون سوك يول الذي سيتولى مهامه الرئاسية في 10 مايو/أيارالمقبل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن كيم جونغ أون قال إن بيونغ يانغ ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وأسلحة أخرى.

وقال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن هناك مؤشرات على أعمال بناء جديدة في موقع التجارب النووية الوحيد المعروف لكوريا الشمالية، والمغلق رسميًا منذ 2018، مما يشير إلى أن بيونغ يانغ قد تستعد لاستئناف اختبار أسلحة نووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله “يجب أن تكون القوة النووية للجمهورية جاهزة لمباشرة مهمتها المسؤولة وردعها الفريد في أي وقت”.