معظمها خلال شهر رمضان.. صدقات المسلمين في أمريكا بلغت 1.8 مليار دولار لعام 2021

أظهرت دراسة حديثة أن المسلمين أصحاب الجنسية الأمريكية قدموا ما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار من أموال الصدقات خلال العام 2021.

ووفقًا للدراسة التي صدرت الأسبوع الماضي عن “مبادرة الأعمال الخيرية الإسلامية” في جامعة إنديانا الأمريكية، فقد أخرجت كل عائلة مسلمة متوسط 2070 دولارًا صدقات في العام الماضي.

وقال مدير مبادرة العمل الخيري الإسلامي، شارق صدّيقي، إنه من المحتمل جدًا أن يكون الجزء الأكبر من المبلغ 1.8 مليار دولار قد تم تقديمه خلال شهر رمضان المبارك ضمن أموال الزكاة.

وتشير الدراسة إلى دفع الجزء الأكبر من المبلغ الذي تصدق به المسلمون الأمريكيون، حوالي 25.3% إلى منظمات دولية غير ربحية، في حين تم دفع 21.7% إلى دول معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، تجمع حكوماتها أموال الزكاة.

وقالت منظمات محلية غير ربحية إن 18.3% من المبلغ المعلن لم يُسجّل رسميًا، حيث تم تقديمه للأقارب أو جهات أخرى غير رسمية.

وأكد صدّيقي في بيان أصدرته المبادرة على أهمية ابتكار المنظمات والجمعيات الخيرية وغير الربحية برامج وخطط التعامل مع متبرّعين أمريكيين مسلمين في شهر رمضان.

يذكر أن الإسلام هو ثالث أكبر ديانة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد المسيحية واليهودية.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين في أمريكا عام 2022 بلغ نحو 5 ملايين مسلم حسب تقديرات المجلس الإسلامي الأمريكي (كير)، في حين تذهب إحصائيات المركز غير الحزبي لدراسات الهجرة أن عددهم يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين مسلم بما يعادل حولي 1.1% من مجموع سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 330 مليون مواطن.