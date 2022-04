بعد الإبلاغ عن وجوده في 11 دولة.. ماذا نعرف عن التهاب الكبد “الغامض” لدى الأطفال؟

أبلغت العديد من الدول منظمة الصحة العالمية عن تفشي حالات التهاب الكبد الحاد الوخيم المجهول المصدر لدى أطفال صغار جميعهم كانوا لا يعانون من أي أمراض سابقة.

وكشف تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية عن قائمة من 11 دولة أكدت وجود حالات إصابة بين الأطفال بهذا المرض الغامض، من بينها المملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة وهولندا ورومانيا، في حين تُحقق كندا في عدد غير معلوم من الحالات لمعرفة ما إذا كانت مرتبط بتفشي المرض.

وتتراوح أعمار الأطفال المصابين من شهر واحد إلى 16 عامًا على الأكثر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة طفل واحد جراء هذا المرض، مشيرة إلى وجود 10٪ من الحالات المكتشفة تتطلب زراعة كبد.

وذكرت (الغارديان) أن غالبية الحالات سجّلت في المملكة المتحدة بمجموع نحو 114 حالة، ومن الممكن أن يكون الرقم الحقيقي أكبر إذا كان هناك أطفال مصابون، ولا تظهر عليهم أعراض خطيرة، وبالتالي لن يتم نقلهم إلى المستشفيات.

