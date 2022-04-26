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لتضامنها مع فلسطين.. الشرطة البريطانية تحقق مع طفلة مسلمة داخل مدرستها (فيديو)

الطفلة البريطانية المسلمة التي تعرضت للتحقيق داخل مدرستها (مو اقع التواصل)
26/4/2022

نشرت منظمة “بريفنت ووتش” البريطانية تسجيلًا صوتيًا لطفلة مسلمة تبلغ من العمر 12 عامًا وهي تروي تفاصيل ما حدث معها في مدرستها حين استجوبتها الشرطة بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المسجل منددين بممارسات الشرطة البريطانية “القمعية” بحق حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وامتنعت المنظمة عن ذكر اسم الطالبة أو اسم المدرسة، لكنها أكدت أنها بريطانية من أصول مسلمة، وأن مدرستها تقع في لندن.

 

وكشفت الطفلة في التسجيل الصوتي بأنها استُدعيت من صفها الدراسي إلى غرفة في المدرسة، بدون تقديم أي تفسير، حيث كانت تنتظرها الشرطية التي استجوبتها وحدها.

وقالت “لقد كنت خائفة جدًا لدرجة أنني حبست دموعي.لم يخبروني حينها بماذا أخطات”.

وأضافت “ظننت أنني ساُسجن، لقد كانت تجربتي الأولى في مقابلة الشرطة وأنا بعمر الـ12 عامًا”.

وتابعت الطفلة إنها هاتفت والدها بعد انتهاء اليوم المدرسي وهي تبكي، “ظننتُه على علم بما حصل، لكنني اكتشفت أنني استُدعيت لمقابلة الشرطة في غرفة بلا إنذار أو تفسير أو إذن من والدَيّ”.

ووفقًا للمنظمة، فقد حاولت ضابطة الشرطة تلقين الطفلة معلومات حول معاداة السامية، وأخبرتها أنها محظوظة لأن “الاستجواب لم يتم في مركز الشرطة”.

وأكدت المنظمة أن الطالبة المتحدثة لم تكن الوحيدة في عمرها التي يتم استجوابها بهذه الطريقة من قبل نفس ضابطة الشرطة لذات السبب.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مع حالة الطفلة المسلمة، متهمة الشرطة البريطانية بانتهاك حقوق الطفلة دون إذن من والديها.

وقالت ليلى الحاج، مديرة منظمة بريفنت ووتش “من المثير للقلق أن تكون لدينا في بريطانيا شرطة على الفِكر تحاول التحكم بأفكار الأطفال باتّباع أساليب التخويف“.

وأكدت الحاجّ على تعارُض ممارسات المدرسة والشرطة مع حقوق الأطفال وواجبهم في رعايتهم.

وأردفت “ما واجهه الأطفال من حالة الخوف في ذلك الموقف كان كافٍ، أما الكشف عن سبب معاملتهم بهذه الطريقة بعد أسبوع كامل فهو تعذيب بحت”.

يذكر أن “بريفنت ووتش” منظمة بريطانية تعمل على مساعدة الأشخاص أو الجماعات المتضررين أو المستهدَفين، من برنامج مراجعة مكافحة التشدد الحكومي. في حين أن برنامج بريفنت الذي تنفذه وزارة الداخلية البريطانية، يهدف للحيلولة دون تورط المواطنين البريطانيين في أعمال “مرتبطة بالإرهاب”، والكشف عن “أصحاب الميول المتطرفة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي