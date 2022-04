لتضامنها مع فلسطين.. الشرطة البريطانية تحقق مع طفلة مسلمة داخل مدرستها (فيديو)

نشرت منظمة “بريفنت ووتش” البريطانية تسجيلًا صوتيًا لطفلة مسلمة تبلغ من العمر 12 عامًا وهي تروي تفاصيل ما حدث معها في مدرستها حين استجوبتها الشرطة بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المسجل منددين بممارسات الشرطة البريطانية “القمعية” بحق حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وامتنعت المنظمة عن ذكر اسم الطالبة أو اسم المدرسة، لكنها أكدت أنها بريطانية من أصول مسلمة، وأن مدرستها تقع في لندن.

Exclusive: This brave 12 year old child wanted to share her story about how she was interrogated by a police officer for showing solidarity with the people of Palestine… pic.twitter.com/9Ff7AwRMAZ — PREVENT Watch UK (@PREVENTwatchUK) April 22, 2022

وكشفت الطفلة في التسجيل الصوتي بأنها استُدعيت من صفها الدراسي إلى غرفة في المدرسة، بدون تقديم أي تفسير، حيث كانت تنتظرها الشرطية التي استجوبتها وحدها.

وقالت “لقد كنت خائفة جدًا لدرجة أنني حبست دموعي.لم يخبروني حينها بماذا أخطات”.

وأضافت “ظننت أنني ساُسجن، لقد كانت تجربتي الأولى في مقابلة الشرطة وأنا بعمر الـ12 عامًا”.

وتابعت الطفلة إنها هاتفت والدها بعد انتهاء اليوم المدرسي وهي تبكي، “ظننتُه على علم بما حصل، لكنني اكتشفت أنني استُدعيت لمقابلة الشرطة في غرفة بلا إنذار أو تفسير أو إذن من والدَيّ”.

ووفقًا للمنظمة، فقد حاولت ضابطة الشرطة تلقين الطفلة معلومات حول معاداة السامية، وأخبرتها أنها محظوظة لأن “الاستجواب لم يتم في مركز الشرطة”.

وأكدت المنظمة أن الطالبة المتحدثة لم تكن الوحيدة في عمرها التي يتم استجوابها بهذه الطريقة من قبل نفس ضابطة الشرطة لذات السبب.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا مع حالة الطفلة المسلمة، متهمة الشرطة البريطانية بانتهاك حقوق الطفلة دون إذن من والديها.

No child should even be left alone with police when their parents have left them under your care 💔 https://t.co/WCcmRXiDOM — Shakira (@Shakira_RN) April 24, 2022

So many questions but once again, why was a child at school left alone with a police officer? https://t.co/omi5v7mmPa — Dr Kay Sidebottom 🌿🕷 (@KaySocLearn) April 24, 2022

12 year old and PREVENT 🧵

There are few dimensions to this to this disturbing testimony by a young Muslim girl. Against the context of Masjid Al-Aqsa being violated on a daily basis, this case shows how PREVENT is being used to control expression on Palestine here in the UK /1 https://t.co/T031nbS2nP — CoolnessOfHind (@CoolnessOfHind) April 22, 2022

وقالت ليلى الحاج، مديرة منظمة بريفنت ووتش “من المثير للقلق أن تكون لدينا في بريطانيا شرطة على الفِكر تحاول التحكم بأفكار الأطفال باتّباع أساليب التخويف“.

وأكدت الحاجّ على تعارُض ممارسات المدرسة والشرطة مع حقوق الأطفال وواجبهم في رعايتهم.

وأردفت “ما واجهه الأطفال من حالة الخوف في ذلك الموقف كان كافٍ، أما الكشف عن سبب معاملتهم بهذه الطريقة بعد أسبوع كامل فهو تعذيب بحت”.

يذكر أن “بريفنت ووتش” منظمة بريطانية تعمل على مساعدة الأشخاص أو الجماعات المتضررين أو المستهدَفين، من برنامج مراجعة مكافحة التشدد الحكومي. في حين أن برنامج بريفنت الذي تنفذه وزارة الداخلية البريطانية، يهدف للحيلولة دون تورط المواطنين البريطانيين في أعمال “مرتبطة بالإرهاب”، والكشف عن “أصحاب الميول المتطرفة”.