امرأة وطفلتها تمرحان فوق أرجوحة رغم التهام النيران منزلا أمامهما (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية امرأة وطفلتها وهما تركبان أرجوحة بهدوء في ملعب بجوار حريق يلتهم بيتًا في بلدة كوتلاس بمنطقة أرخانجيلسك الروسية.

ويُظهر الفيديو -الذي انتشر عبر الإنترنت بسرعة كبيرة- مراقبة السكان المحليين ما يحدث، عندما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في المبنى المشتعل.

وبرز بشكل خاص مشهد المرأة مع طفلتها على الأرجوحة، ويبدو أن السكان والفتاة الصغيرة لم ينظروا إلى تلك النيران.

Russland im Brennglas. Stimmungsbild. In der Stadt #Kotlas in der Region #Archangelsk, #Russland, brennt ein Haus. Die Anwohner beobachteten das Feuer melanchologisch.pic.twitter.com/Wk5jWT1v6D — ❤️ Good Morning Berlin © ❤️ (@Sponobil) April 26, 2022

وعلى صعيد تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا توقّعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين 8.3 ملايين شخص كما ضاعفت حجم الأموال المطلوبة لتقديم مساعدات إنسانية لملايين الأشخاص في الداخل.

وتفيد المنظمة الدولية بأن قرابة 5.3 ملايين أوكرانيًّا فروا حتى الآن من بلدهم منذ بدء الحرب في 24 فبراير/ شباط الذي نجمت عنه أزمة لاجئين هي الأكثر تسارعا في أوربا منذ الحرب العالمية الثانية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق نار فوري وإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ووافق لافروف على أن هناك حاجة إلى حل الوضع، لكنه أضاف أن روسيا تريد مناقشة تطوير الأمم المتحدة بأكملها، مشيرًا إلى أنه يبدو أن الغرب مصمم على إقامة عالم أحادي القطب.