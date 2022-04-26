الغارديان: أوكرانيات تعرّضن للاغتصاب قبل قتلهن على أيدي جنود روس

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وقوع العديد من حالات الاغتصاب الجماعي بحق نساء أوكرانيات من قِبل قوات الجيش الروسي.

ونقلت الصحيفة عن أطباء شرعيين أوكرانيين يُجرون فحوص تشريح الجثث التي اكتُشفت في مقابر جماعية شمال العاصمة كييف أنهم “وجدوا أدلة على تعرّض بعض النساء للاغتصاب قبل قتلهن على أيدي القوات الروسية”.

وقال الطبيب الشرعي الأوكراني فلاديسلاف بيروفسكي الذي أجرى مع فريق من المحققين العشرات من عمليات تشريح الجثث لسكان مدن وبلدات بوتشا وإربين وبوروديانكا “لدينا بالفعل حالات تشير إلى أن هؤلاء النساء تعرّضن للاغتصاب قبل إطلاق النار عليهن”.

وأضاف أن جثث بعض النساء التي فحصت ظهرت عليها علامات تدل على مقتل الضحايا بنيران آلية، مع ما يزيد على 6 ثقوب في ظهورهن.

وتابع “لا يمكننا إعطاء مزيد من التفاصيل لأن زملائي ما زالوا يجمعون البيانات، ولا يزال لدينا مئات الجثث لفحصها”.

وفحص فريق بيروفسكي نحو 15 جثة يوميًّا، كثير منها مشوهة. وشدد بيروفسكي على أن “هناك العديد من الجثث المحترقة والمشوهة التي يستحيل التعرف عليها”، مضيفًا “يمكن تحطيم الوجه إلى أشلاء، لكن لا يمكنك تجميعه مرة أخرى، وأحيانًا لا يوجد رأس على الإطلاق”.

وقال المدعي العام لمنطقة كييف (أوليه تكالينكو) إن تفاصيل حالات الاغتصاب المزعومة أُحيلت إلى مكتبه الذي يحقق في ملابسات مثل مواقع النساء الضحايا وأعمارهن.

وأضاف “قضايا الاغتصاب مسألة حساسة للغاية، والأطباء الشرعيون لديهم مهمة محددة تتمثل في فحص الأعضاء التناسلية للضحايا من النساء، والبحث عن علامات الاغتصاب”.

وقال طبيب شرعي أجنبي يعمل شمالي كييف، إن بعض الجثث “في حالة سيئة لدرجة أنه ليس من السهل العثور على علامات الاغتصاب والانتهاكات الجنسية، لكننا نجمع الأدلة في حالات لنساء نعتقد أنهن تعرّضن للاغتصاب قبل قتلهن”.

يُذكر أنه بعد انسحاب القوات الروسية من البلدات والضواحي المحيطة بالعاصمة، أبلغت عشرات النساء الشرطة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان عن “الفظائع” التي تعرّضن لها على أيدي الجنود الروس.

واستمع المحققون إلى شهادات عن عمليات اغتصاب جماعي واعتداءات تحت تهديد السلاح واغتصاب أمام أطفال.

ووثّقت مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية (ليودميلا دينيسوفا) حالات 25 امرأة احتُجزن في قبو، واغتُصبن بشكل منهجي في بلدة بوتشا شمال كييف.

وحذرت السلطات من أن هذه الوقائع قد تكون غيضًا من فيض، واتهمت القوات الروسية باستخدام الاغتصاب أداة في الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان الأسبوع الماضي، إن مئات النساء تعرّضن للاغتصاب على أيدي جنود روس.

ورفضت السلطات الأوكرانية إعطاء أرقام أو تفاصيل دقيقة عن أماكن وقوع حالات الاغتصاب أو أعمار الضحايا.

في المقابل، نفت روسيا مرارًا استهداف المدنيين خلال الحرب حتى مع تصاعد الأدلة على عكس ذلك.