ماكرون في “خطاب النصر”: الفرنسيون انتخبوني من أجل التصدي لليمين المتطرف (فيديو)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “رئيس لكل الفرنسيين وليس رئيسًا لفئة معينة” مشيدًا بنضج الناخبين الفرنسيين الذين اختاروا إعادة الثقة فيه، ومنحه ولاية ثانية في منصب رئاسة الجمهورية.

وأضاف ماكرون في خطاب النصر أمام برج إيفل في العاصمة باريس، عقب فوزه على مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبان قائلًا “العديد من الفرنسين صوّتوا لي من أجل التصدي لليمين المتطرّف”.

وكانت مارين لوبان قد اعترفت في وقت سابق بفشلها في الانتخابات؛ لكنها زعمت أمام مناصريها أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات يشكّل “انتصارًا مدويًا”، و”أن الأفكار التي نجسّدها تصل إلى آفاق جديدة”.

وقالت “كنا نود بالطبع أن تكون النتيجة مختلفة بأكثر من 43٪ من الأصوات، لكننا حققنا نصرًا مذهلًا”، مضيفة أن “الملايين من مواطنينا اختاروا التجمع الوطني”.

وذكر ماكرون أن المشروع الجديد الذي سيقدّمه للفرنسيين خلال السنوات الخمس المقبلة مبنّي على العمل والإبداع. معربًا عن ثقته في الوصول إلى مجتمع فرنسي تتوافر فيه نسب كبرى من “العدالة والمساواة بين الرجال والنساء”.

وقال إن على فرنسا أن تكون واضحة في اختياراتها، وأن تبني قوّتها في المجالات كلها.

وطالب ماكرون الفرنسيين بضرورة الوحدة والعمل على أن تكون فرنسا أكثر سعادة، وقادرة على مواجهة تحديات السنوات القادمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني “أهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، وأتطلع للعمل معه بشأن القضايا الأكثر أهمية لبلدينا والعالم”.

وانتخب ماكرون (44 عامًا) بعد حصوله على 58% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل 42% لمنافسته اليمينية المتطرّفة مارين لوبان (53 عامًا)، بحسب النتائج الأولية.

وفي الجولة الأولى، كان ماكرون قد حصد نحو 28% من الأصوات، مقابل 23.15% لصالح لوبان.

وكان ماكرون قد تفوّق على لوبان في استحقاق عام 2017 بنسبة كبيرة بلغت 66.10% من الأصوات مقابل 33.90%.

وبهذا الفوز الذي توقعته استطلاعات الرأي كلها، دخل ماكرون التاريخ، وصار ثالث رئيس دولة يتم انتخابه مرتين متتاليتين بالاقتراع العام، لينضم إلى سلفيه فرانسوا ميتران (1981-1995) وجاك شيراك (1995-2007).

وبحسب تقارير محلية، تجاوزت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي 63.23% بانخفاض نقطتين مئويتين عن انتخابات 2017.