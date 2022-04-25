فرنسا.. سخرية من مارين لوبان بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة

نشر الكوميدي المغربي المقيم في فرنسا أمين الراضي مقطعًا مصورًا عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي سخر فيه من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بعد خسارتها للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة.

وقال الراضي في المقطع الذي انتشر على نطاق واسع إن لوبان “لم تقل إن شاء الله، ولذلك خسرت للمرة الثالثة” منذ ترشحها في انتخابات 2002.

وأضاف الراضي أن الفرق بينه وبين زعيمة حزب “التجمع الوطني” هو أنه قد يسترجع صوته بعد أن أصابته البحة في حين خسرت هي كل شيء.

وفشلت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان للمرة الثانية على التوالي في الوصول إلى سدة الحكم في فرنسا.

وذهبت أوساط فرنسية إلى أن لوبان ربما تكون قد خاضت غمار آخر انتخابات رئاسية في مسيرتها السياسية.

وأشار الراضي في الفيديو المتداول إلى أنه تلقى، صبيحة أمس الأحد، أكثر من 40 ألف اتصال أكد فيها أصحابها أن مارين لوبان خسرت الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

وقال ساخرًا “لوبان احتلت الصدارة في قائمة السياسيين الفرنسيين الأكثرعُرضة للهزيمة، ومع ذلك لا تزال تحصد مزيدًا من الانتكاسات دون أن تخجل من نفسها”.

ويوم الجمعة الماضي، غرّدت لوبان على حسابها في تويتر بأنها “مستعدة لحكم فرنسا وقيادة الشعب نحو التغيير”، وهو ما عدّه العديد من الفرنسيين ثقة زائدة وعدم قراءة حقيقية لواقع وطموحات الفرنسيين خاصة المسلمين منهم.

🇫🇷 Avec votre soutien, je suis prête à diriger le pays. Dimanche, si le peuple vote, le peuple gagne. Alors, peuple de France : lève-toi ! #DimancheJeVoteMarine #debatmacronlepen pic.twitter.com/cI1PyKpbvL — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 22, 2022

وشكلت انتخابات أمس الأحد لحظة فارقة في حياة الكثير من الفرنسيين والمهاجرين المسلمين الذين تخوفوا من وصول اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان إلى قصر الإليزيه، ولذلك صوتوا للرئيس إيمانويل ماكرون.

وحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي لعام 2021، يوجد 7 ملايين مهاجر في البلاد، بينهم 5 ملايين مسلم.