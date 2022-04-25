شاهد: تحطم طائرة تدريب بين المنازل في مدينة بورصة التركية ومصرع طيارَيْها

لقي طياران حتفهما، الاثنين، عقب سقوط طائرة تدريب ذات محرك واحد فوق حي سكني بمنطقة عثمان غازي وسط ولاية بورصة شمال غربي تركيا.

وتسبب تحطم الطائرة في اندلاع حريق بين المنازل، وأُرسِل العديد من رجال الشرطة بجانب إدارة الكوارث والطوارئ إلى المنطقة حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وقال حاكم بورصة يعقوب جانبولات إن “طائرة تدريب من طراز 2002 TC-UTT T2002JF أقلعت من مطار يونسلي خلال أحد التدريبات وتحطمت بعد وقت قصير”.

ورجّح جانبولات أن يكون الحادث ناتجًا عن “مشكلة تقنية”.

وأضاف لوسائل إعلام محلية أن “الطائرة سقطت على السيارات المتوقفة، وأسفر الحادث عن مصرع الطيار والطيار المتدرب، ولم ينتج عنه وقوع إصابات بين سكان الحي أو المارة”.

وبحسب المعلومات التي قدّمها جانبولات، فقد تضرر منزلان وسيارتان جراء الحادث.

بدوره، قال رئيس بلدية بورصة ألينور أكتاش إن “الطائرة كانت خفيفة للغاية وتحمل شخصين فقط”، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل حول الحادث “سيُكشف عنها خلال وقت قصير”.