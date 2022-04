“أصوم تضامنا مع إخوتي”.. عمدة مدينة كندية يستضيف إفطارا جماعيا للمسلمين (صور)

شارك عمدة مدينة برامبتون الكندية المواطنين المسلمين في المدينة تجربة صيامهم وإفطارهم في شهر رمضان، تعبيرًا عن تضامنه مع الجالية المسلمة، وتعزيزًا لسياسة الاندماج بين أطياف المجتمع الكندي كله.

ونشر باتريك براون عمدة المدينة على حسابه في تويتر صورًا لمائدة إفطار جماعي أقامها في مجلس المدينة الأسبوع الحالي.

وقال براون “فخور بإقامة الإفطار السنوي في مدينة برامبتون في مجلس المدينة”.

Proud to host my annual City of Brampton Iftar this week at City Hall.

I have hosted my Iftar for the last decade and I fast each year to show solidarity with the Muslim community on the day of my Iftar. @mcpeel4u @nccm pic.twitter.com/RgcpZFyyed

— Patrick Brown (@patrickbrownont) April 24, 2022