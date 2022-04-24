هل يجوز احتساب الزكاة من الضرائب؟ وهل تُدفع للموظفين؟ (فيديو)

أكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي أن الضرائب التي يدفعها المسلم في العالم كله اليوم لا تُحسب من الزكاة لأن الدول تصرفها في غير مصارف الزكاة الشرعية.

لكنه أوضح في لقائه ببرنامج أيام الله على الجزيرة مباشر أن للمسلم أن يحسب ما تبقى من دخله بعد أن يخصم الضرائب، فإذا بلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة.

وأشار إلى أن نصاب الزكاة هو ما يعادل 85 غرامًا من الذهب الخالص أي نحو 5000 دولار في الوقت الحالي.

وبشأن زكاة الفطر، قال إنها لا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، ولكنها مقصورة فقط على الفقراء والمساكين، والفقير هو من ليس عنده شيء، أما المسكين فيمتلك بعض المال ولكنه لا يكفيه.

وأضاف أن معظم الموظفين في العالم العربي اليوم يجوز دفع الزكاة إليهم، وفي دول مثل لبنان مثلًا فقد الراتب الوظيفي قيمته تقريبًا، إذ يتقاضى الموظفون هناك ما يساوي 5 أو 10 دولارات أو 30 دولارًا على الأكثر، وبالتالي يجوز دفع زكاة المال والفطر لكل موظف لا يغطي راتبه نفقاته.