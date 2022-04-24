مع الحكيم.. متى يكون قص المعدة هو الحل للتخلص من الوزن الزائد؟ (فيديو)

أوضح الدكتور دينيز غولهان استشاري جراحات السمنة والجراحة العامة في مستشفى (إيغاميد) بولاية أيدن التركية أن جراحات السمنة وتحويل المسار من الحلول التي يلجأ لها كثيرون إذا أخفقوا في تخفيض وزنهم بالحمية أو الرياضة أو غيرها من الطرق.

وأضاف غولهان خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن البعض قد يكون معرضا لأخطار صحية كبيرة لو استمر في حال البدانة التي تسبب السكري وأمراض القلب وغيرها، فيكون الخيار الأخير هو عمليات تكميم المعدة أو الجراحات الاستقلابية، موضحا أن التقنيات الحديثة جعلت هذه الجراحات أكثر نجاحا وأقل خطورة.

وأشار ضيف البرنامج إلى أن مشكلة السمنة في العالم زادت خلال السنوات العشر الأخيرة. وحسب الإحصاءات يعاني 30% من سكان العالم من خطر السمنة، مما جعل جراحات السمنة والعمليات الاستقلابية الحل الأمثل للتخلص من هذه المشكلة.

كما أضاف الدكتور غولهان أن كلمة “السمنة” أو “البدانة” لا تعني الشكل الخارجي فقط، بل الأمراض المصاحبة لها، وأهمها أمراض القلب والمفاصل والسكري.

وفقا للدكتور غولهان، إذا كان مؤشر كتلة الجسم لدى المريض أعلى من 35 ولديه أمراض مصاحبة لذلك مثل السكري وضغط الدم المرتفع، يتم التدخل الجراحي، ومن أشهر الجراحات شيوعا هي جراحة تكميم المعدة والجراحة الاستقلابية.

والعلمية الاستقلابية هي عبارة عن تهميش جزء من دور المعدة وربط المعدة بالأمعاء بشكل مباشر مما ينعكس على معدلات السكر في الدم والهرمونات.

ويتم إجراء الجراحة الاستقلابية إذا كان المريض يعاني من مرض السكري ويبقى المريض يومين أو 3 في المستشفى بعد الجراحة.

وأوضح ضيف الحلقة أن البدانة المفرطة لا تقتصر على المظهر أو صعوبة الحركة فقط، ولكن البدانة هي السبب الرئيسي لعدة أمراض في مختلف أجهزة الجسم. ويشدد الأطباء على التخلص من البدانة، وتعد عملية تكميم المعدة أحد أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها إذا فشلت الحميات في التخلص من الوزن الزائد.

وأكد أن عمليات تكميم المعدة من أفضل الحلول للتخلص من مشاكل السمنة، وأنها إجراء آمن تماما ولا يحتوي على أي ضرر. ويمكن للمريض العودة إلى عمله ممارسة حياته الطبيعية بعد أسبوع واحد من العملية، وتتم هذه العملية بنجاح ويخسر المريض بعدها الكثير من الوزن.