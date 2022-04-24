مع الحكيم.. علاج العديد من مشاكل العظام بالخلايا الجذعية ودون تدخل جراحي (فيديو)

قال الطبيب إرمان تشكيتش -استشاري العظام في مستشفى العائلة بمدينة إسطنبول التركية- إن علاج مشاكل العظام عن طريق العمليات الجراحية وغيرها قد شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح تشكيتش خلال لقاء مع برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أن الخلايا الجذعية أصبحت علاجًا متطورًا في طب العظام حيث يستخدم الطبيب خلايا جذعية من المريض نفسه لعلاج مناطق العظام التالفة أو لعلاج التهاب المفاصل.

وأضاف “تُعد زيادة الوزن والتقدم في العمر من أهم أسباب مشاكل العظام لا سيما بمناطق الركبة والورك ومشاكل الغضاريف، لذا فهي الأكثر شيوعًا وكلها تحتاج إلى علاج فوري وفعال”

وأشار إلى أن الخلايا الجذعية عبارة عن خلايا يتم استخراجها من نخاع العظام أو الأنسجة الدهنية المأخوذة من المريض نفسه أو من شخص آخر ويتم حقنها في موقع الإصابة لإصلاح الأنسجة التالفة.

وتابع “بدأ استخدام تقنية البلازما والخلايا الجذعية لعلاج مشاكل العظام منذ 5 سنوات تقريبًا، وهناك تزايد كبير في استخدامها منذ عمر 20 حتى 60 عامًا” مضيفًا أن نسبة نجاح هذه التقنية تصل إلى 70% دون أي تدخل جراحي.

ولفت إلى أن تكلفة علاجات الخلايا الجذعية تختلف من واحدة إلى أخرى، كما أن مصدر الخلايا الجذعية يُعد عاملًا حاسمًا في تحديد التكلفة.

وأردف “العلاج بالبلازما -التي تعتمد على استخدام صفائح دموية مستخرجة من دم الشخص نفسه لتحفيز إعادة بناء الأنسجة المصابة- يُعد أرخص من العلاج بالخلايا الجذعية”.

ووفقًا للطبيب تشكيتش، يستغرق العلاج بالخلايا الجذعية 3 أشهر تقريبًا يخضع خلالها المريض لعدة جلسات، ويمكنه بعدها العودة لممارسة حياته الطبيعية.

وشهدت تركيا تطورًا كبيرًا في مواكبة العلاجات الحديثة سواء بالجراحة أو البلازما أو العلاج بالخلايا الجذعية، لذا تستقطب المستشفيات التركية عددًا كبيرًا من المرضى من الخارج لتلقي علاجات العظام المتوافرة لديها.