مسؤول في الشرطة الأمريكية يشجع المواطنين على حمل السلاح وقتل لصوص المنازل

شجّع قائد الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بوب جونسون السكان المحليين على البدء في دورات تدريبية حول السلامة العامة، واستخدام الأسلحة للدفاع عن النفس بعد أن أطلق صاحب منزل طلقات عدة على متسلل اقتحم منزله.

وقال في مؤتمر صحفي “إطلاق النار على المتسللين أمر مرحّب به، ونفضّل أن يقوم أصحاب المنازل بذلك، ويقتلوا أي شخص يعتدي على أملاكهم”.

وألقت الشرطة القبض على براندون جيه هاريس (32 عامًا) بعد أن اقتحم منازل عدة في بيس بولاية فلوريدا، وتمكّن صاحب منزل من إيقاف المتسلل بعد أن أطلق عليه أعيرة نارية عدة.

ووصلت إلى مكتب العمدة مكالمات هاتفية عديدة عن وقوع اقتحام لأحد المنازل في ساعة متأخرة من الليل.

وأوضح جونسون “ربما وصل 20 شرطيًا إلى هناك وخرجت الكلاب، إلا أن اللص حاول القفز على الأسوار ومقاومة الاعتقال”.

وأكد أن إطلاق صاحب المنزل العديد من الأعيرة النارية على مقتحم المنزل هو ما جعل الشرطة تتمكّن من حصاره، وإلقاء القبض عليه في غرفة النوم.

واتهم هاريس بمحاولة السطو والاعتداء على المنازل، ومقاومة الاعتقال بجانب محاولة السرقة وتهم أخرى.

وفي السياق، شجّع جونسون السكان المحليين على اتباع خطى صاحب المنزل والحصول على دروس حول السلامة واستخدام الأسلحة بأمان، مضيفًا أنهم “يرحّبون” بإطلاق النار على أي شخص يقتحم منازلهم.

ولفت إلى أن أصحاب المنازل يعتقدون أن إطلاق النار على أي معتدٍ أمر خاطئ وهذا غير صحيح، موضحًا “لن تقع في مشكلة، تعال لزيارتنا. لدينا فصل دراسي عن سلامة الأسلحة لتبدأ به الآن”.

وختم حديثه “إذا حصلت على تلك الدورة ستطلق النار بشكل أفضل”.