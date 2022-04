مسؤول في الشرطة الأمريكية يشجع المواطنين على حمل السلاح وقتل لصوص المنازل

شجّع قائد الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بوب جونسون السكان المحليين على البدء في دورات تدريبية حول السلامة العامة، واستخدام الأسلحة للدفاع عن النفس بعد أن أطلق صاحب منزل طلقات عدة على متسلل اقتحم منزله.

وقال في مؤتمر صحفي “إطلاق النار على المتسللين أمر مرحّب به، ونفضّل أن يقوم أصحاب المنازل بذلك، ويقتلوا أي شخص يعتدي على أملاكهم”.

وألقت الشرطة القبض على براندون جيه هاريس (32 عامًا) بعد أن اقتحم منازل عدة في بيس بولاية فلوريدا، وتمكّن صاحب منزل من إيقاف المتسلل بعد أن أطلق عليه أعيرة نارية عدة.

"If somebody's breaking into your house, you're more than welcome to shoot them in Santa Rosa County, and we prefer that you do, actually."– Sheriff Bob Johnson

