لم يروا ضوء الشمس منذ 50 يوما.. أطفال أوكرانيون داخل قبو مظلم في مدينة ماريوبول (فيديو)

وثّق مقطع مصور من مدينة ماريوبول الساحلية محاولات جنود أوكرانيين مساعدة عدد كبير من الأطفال العالقين داخل قبو أحد المصانع ضمن مجمع آزوفستال للصلب منذ نحو شهرين.

وتمكن الجنود في النهاية من الوصول إلى القاع حيث يختبأ عدد كبير من الأطفال والنساء المحاصرين وتقديم الطعام والمؤن اللازمة لهم.

ورصد المقطع المصور حالة الأطفال حيث تحيط بهم الملابس والأسرّة المؤقتة، ويحاول الجنود التخفيف عنهم بالمزاح والتحدث إليهم.

وعبّر أحد الأطفال عن شعوره باليأس من رؤية ضوء الشمس مرة أخرى أو استنشاق الهواء النقي بعد مضي أسابيع من العيش داخل القبو.

وأوضحت إحدى النساء من اللاتي حوصرن في القبو أنها تعيش مع أطفالها داخل هذا المكان منذ 50 يومًا دون أن تتمكن من الخروج ولو للحظة واحدة.

وطالبت امرأة أخرى بسرعة إجلاء العائلات العالقة في القبو حيث أوشك الطعام والشراب على النفاد والأطفال على حافة الجوع.

وقالت “نحن هنا ونحتاج إلى المساعدة، نعيش في بؤرة الأحداث ولا يمكننا الخروج ويحتاج الأطفال إلى مكان هادئ، نطلب فقط ضمانات السلامة من أجل أطفالنا “.

وأشارت المرأة إلى أنه لم يمر يوم واحد منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا دون سماع دوي القصف، وأضافت “نشعر بالخوف الشديد هنا، إننا خائفون حتى من الذهاب إلى المرحاض”.

من جانبها، تحاول الحكومة الأوكرانية إنشاء ممر إنساني يسمح للمدنيين داخل المصنع بالخروج الآمن.

ويقع مجمع مصانع آزوفستال للصلب في منطقة مترامية الأطراف، ويُعد قاعدة لكتيبة آزوف الأوكرانية، وهي جزء من الحرس الوطني الذي صوّر الفيديو.

وصرّح المستشار الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، أمس السبت، بأن موسكو استأنفت الضربات الجوية في محاولة منها لاقتحام مصانع الصلب، موضحًا للتلفزيون الوطني “العدو يحاول خنق المقاومة النهائية للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال”.

Video filmed by soldiers Inside the Azovstal steel plant in #Mariupol, where reportedly over 1,000 civilians are hiding in the basement for almost two months.

Deputy PM Vereshchuk says Ukraine will once again try to evacuate women, children, and the elderly from Mariupol. pic.twitter.com/SfghMNOGe5

— Scootercaster (@ScooterCasterNY) April 23, 2022