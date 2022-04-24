فرنسا.. إصابة كاهن وراهبة في هجوم بسكين داخل كنيسة وإلقاء القبض على المهاجم

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، إن قسًّا تعرّض لهجوم بسكين في كنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد.

وأوضح دارمانان أن حياة القس ليست في خطر، وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم من دون أي تفاصيل أخرى.

بينما قال رئيس بلدية نيس (كريستيان إستروزي) في تغريدة، إن المهاجم مختل عقليًّا ولا يملك أي سجل إجرامي.

Une agression a eu lieu ce matin dans une église à Nice. Le prêtre est blessé. Pas de pronostic vital engagé. Solidarité avec les paroissiens et merci aux forces de l’ordre qui ont interpellé rapidement l’auteur. Le Préfet est sur place. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 24, 2022

وأعلن عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي -الذي يمثل المنطقة- على تويتر أيضًا أن القس الذي يُدعى الأب كريستوف تعرّض للطعن مرات عدة في كنيسة (سان بيير دارين) في نيس، مشيرًا إلى أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم.

وقال سيوتي “شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان المهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف”.

ويتزامن الهجوم اليوم مع انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان.