طالبان تنقذ طفلا مخطوفا منذ عامين وتعيده إلى أسرته (فيديو)

أعادت حركة طالبان طفلًا أفغانيًّا كان قد اختُطف قبل عامين إلى أسرته، وفق ما نقلت وسائل إعلام في إقليم بلخ شمالي البلاد أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو -نشره المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم وتداولته وسائل إعلام محلية- الطفل الذي يُدعى عبد الرؤوف وهو يهرع إلى مسرح القاعة ويعانق والده، ليبدأ الحضور بالتصفيق مرددين “الله أكبر” و”تحيا إمارة أفغانستان الإسلامية”.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر”عبد الرؤوف جان الطفل المختطف منذ سنوات في محافظة بلخ، أُنقِذ من براثن الخاطفين وتم تسليمه إلى أسرته في حفل كبير اليوم”.

وأضاف في سلسلة تغريدات أخرى أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من 20 يومًا في مدينة مزار شريف عاصمة محافظة بلخ من قبل قوات الإمارة الإسلامية لإنقاذ الطفل المخطوف عبد الرؤوف”.

واختتم بقوله “تم إنقاذ عبد الرؤوف أخيرًا بعد قتل عدد من الخاطفين وأسر آخرين الليلة الماضية، ولا تزال عملية البحث والاعتقال مستمرة، وبعد انتهاء العملية سيتم الكشف عن مرتكبي هذه الحادثة المروعة”.

لحظات عاطفية مفعمة بالحنان والمحبة، تجمع بين الطفل المخطوف منذ سنتين (عبد الروؤف) بأبيه الذي لم تكتحل عيناه بنوم منذ أن اختطف المجرمون فلذة كبده. pic.twitter.com/thXLAqK74F — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) April 23, 2022