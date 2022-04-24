شاهد: اعتقال مدون مصري -أمريكي في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، المدون المصري الأمريكي عبدول طعيمة أثناء وجوده في مدينة القدس المحتلة.

ورصد مقطع مصور لحظة إلقاء عدد من جنود الاحتلال القبض على عبدول، وذلك بعد أن نشر مقاطع مصورة تظهر اعتداءات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والفلسطينيين عبر حسابه على إنستغرام.

"قوات الاحتلال تعتقل شاباً أمام باب المجلس بالقدس القديمة" pic.twitter.com/lOgpFoNLfk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 23, 2022

ووصل عبدول إلى مدينة القدس المحتلة منذ عدة أيام، لينشر بعدها العديد من الصور من داخل باحات الأقصى بجانب رصد أجواء وعادات رمضان.

من جانبها، أكدت المراقبة الأمريكية من أصل عربي آريل اللامي على دعمها لعبدول وغردت “عبدول طعيمة بلوجر (مدون على مواقع التواصل) مصري أمريكي رغب في نقل الليالي الرمضانية في فلسطين فشد الرحال نحوها”

وأوضحت أن سبب اعتقال عبدول هو تصويره لطائرة بدون طيار (درون) تابعة لقوات الاحتلال خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع على الأطفال عند وجودهم في ساحات الأقصى وهو ما لم يرق للاحتلال ما أدى إلى اعتقاله.

عبدول طعيمة بلوقرمصري أمريكي رغب في نقل الليالي الرمضانية في فلسطين فشد الرحال نحوها شاطرالمقدسيين إفطارهم وتبضع في البلدة القديمة وشهدالزحام نحوالفلافل صور لعب الصغاربساحات الأقصى ومباغتتة طائرة الدرون بالقنابل المسيلة للدموع وهذا لم يرق للإحتلال فأعتقلوهhttps://t.co/zBSdFKMGYR https://t.co/opEM25myVA — 𓂆 אריאל Areel AL-Lami (@AreelUS) April 23, 2022

وأشارت في تغريدة أخرى إلى زيارة سابقة قام بها عبدول إلى القدس خلال شهر فبراير/شباط الماضي، تعرض خلالها للتفتيش بسبب ملامحه العربية إلا أن جواز السفر الأمريكي حال دون اعتقاله.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إلقاء القبض على عبدول وعبروا عن استيائهم مما تعرض له جراء تصوير اقتحامات الأقصى.

وكتب حساب لفتاة تدعى نورهان وليد “في شاب مصري اسمه عبدول طعيمة شاهد أسبوع الاقتحامات واعتكف مع المصلين في الأقصى وكان بيعمل تغطية صحفية كبيرة جدا في لايف على انستجرام وتيك توك للعالم العربي كله وكان يساند أخواتنا الفلسطينين. والنهاردة (اليوم) عبدول اعتقلوا في البلدة القديمة”.

في شاب مصري اسمه عبدول طعيمة بقاله اسبوع في القدس وشاهد اسبوع الاقتحامات واعتكف مع المصلين في الاقصى وكان بيعمل تغطية صحفية كبيرة جدا في لايف على الانستجرام والتيك توك للعالم العربي كله وكان بيساند اخواتنا الفلسطينين ⁦🇵🇸⁩ ، والنهاردة عبدول اعتقلوا في البلدة القديمة — ✯︎ 𝒩ℴ𝓇7𝒽𝒶𝓃_𝓌𝒶𝓁ℯ𝒹 ✯︎⁦⁦⁦👩🏻‍✈️ 𓂆 (@Nor7anW_d) April 24, 2022

ودعا عبدول قبل سفره إلى القدس إلى حملة تبرعات لتقديم الهدايا لأطفال فلسطين خلال شهر رمضان وطلب من متابعيه التبرع ودعم رحلته إلى هناك لرصد الأجواء الرمضانية.

ويأتي اعتقال طعيمة في إطار منع شرطة الاحتلال المئات من المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بعيد الفصح، واعتدت على المصلين بالدفع والضرب، في محاولة للتضييق عليهم.

ويتصاعد توتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الأخيرة نتيجة مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز على المصلين وإصابة واعتقال المئات منهم.