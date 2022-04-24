ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا ولوبان تعترف بهزيمتها

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلّب على منافسته من اليمين المتطرّف مارين لوبان، اليوم الأحد، بحسب تقديرات أولية نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون ما بين 57,6 و58,2% من الأصوات متقدمًا على مرشّحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41,8 و42,4 % من الأصوات، بحسب تلك التقديرات. وراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27,8 و29,8%.

وفي وقت لم تصدر بعد تصريحات من قبل ماكرون، اعترفت مارين لوبان رسميًا بفشلها في الانتخابات، لكنها أقرّت أمام مناصريها أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات يشكّل “انتصارًا مدويًا”، وقالت إن “الأفكار التي نجسّدها تصل إلى آفاق جديدة”.

مارين #لوبان تعترف بهزيمتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية لصالح #ماكرون، وتقول:

• ماكرون لن يصلح شيئا خلال السنوات الخمس القادمة ولن ننكسر ولن نخضع وسنطلق اليوم حملة #الانتخابات_التشريعية

• نتيجة الليلة تاريخية وتضعنا على طريق الفوز في الانتخابات التشريعية القادمة#باريس #فرنسا pic.twitter.com/QXYDp7EAzE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2022

وذكرت “كنا نود بالطبع أن تكون النتيجة مختلفة بأكثر من 43٪ من الأصوات، لكننا حققنا نصرًا مذهلًا. اختار الملايين من مواطنينا التجمع الوطني”.

وأضافت “مصممون أكثر من أي وقت مضى على المضي قدمًا”، و”لن ننسى فرنسا المنسية”.

وتابعت “ليس لدي أي استياء جراء هذه الهزيمة، لا يسعني إلا أن أشعر بالأمل”.

ونفت الأنباء عن اعتزامها التقاعد إذا لم تفز، قائلة “سأواصل التزامي تجاه فرنسا وتجاه الفرنسيين”، مضيفة “في غضون أسابيع قليلة، ستجرى الانتخابات البرلمانية. هذا لم ينته بعد. نعلن أن معركة البرلمان مفتوحة”.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي فوز ماكرون بأنه “نبأ عظيم لأوربا بأسرها”.

من جهته قال رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال “أهنئ الرئيس إيمانويل ماكرون بفوزه في هذه الأوقات المضطربة، ويمكننا الاعتماد على فرنسا لخمس سنوات أخرى”.

وعبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية فون ديرلايين عن سعادتها لفوز ماكرون، وقالت في حسابها على تويتر “أنا مرتاحة لمواصلة التعاون الممتاز مع فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون”.

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

ويعد ماكرون أول رئيس فرنسي يتمكّن من الفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية منذ 20 عامًا.

بعد أن ترك سلفيه نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند منصبه بعد فترة واحدة فقط. في حين تلقّت مارين لوبان هزيمتها الثالثة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكانت آخر استطلاعات للرأي كشفت أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكّل نسخة ثانية من تلك التي جرت في 2017، بفارق أقل من الذي سجّل قبل 5 سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات مقابل 33,9% لمنافسته، ليكون بعمر 39 عامًا أصغر رئيس للجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.