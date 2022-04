رئيس أوكرانيا يؤكد تلقي الأسلحة من الحلفاء “أخيرًا” وروسيا تكثّف قصف لوهانسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الحلفاء قدموا أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، وأضاف أن تلك الأسلحة ستساعد على الحفاظ على أرواح الآلاف.

وأشار في كلمة أذيعت في وقت متأخر من ليلة السبت إلى أن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا، تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.

وفي هذا الصدد قالت كندا إنها زودت قوات الأمن الأوكرانية بمدفعية ثقيلة في أعقاب تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت سابق من هذا الأسبوع بإرسال مزيد من قطع المدفعية إلى أوكرانيا لمواجهة هجوم روسي على مناطقها الشرقية.

وقالت وزارة الدفاع إن كندا سلمت الآن عددا من مدافع (هاوتزر إم 777) والذخيرة الخاصة بها إلى القوات الأوكرانية، وإنها تضع اللمسات الأخيرة على عقود مركبات مدرعة سترسلها إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وكشف حاكم منطقة لوهانسك في تصريحات تلفزيونية أن القوات الروسية واصلت اليوم السبت قصفًا مكثّفًا لجميع المدن التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في المنطقة الواقعة بشرق البلاد.

وقال إن القوات الأوكرانية تنسحب من بعض التجمعات السكنية هناك لتعيد تنظيم صفوفها، لكن هذه الخطوة لا ترقى إلى انتكاسة خطيرة.

وكانت موسكو قد أعلنت أنّها تسعى إلى السيطرة على جنوب أوكرانيا ومنطقة دونباس كلها بعد شهرين من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال مسؤول عسكري روسي كبير الجمعة إنّ “أحد أهداف الجيش الروسي هو بسط سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا”، في إشارة إلى “المرحلة الثانية من العملية الخاصة” التي تستهدف “ضمان ممر برّي باتّجاه شبه جزيرة القرم”.

من جانبها أكّدت كييف أنّ مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية التي تقول موسكو إنها حررتها، ما زالت تقاوم، مشيرة إلى أن آلاف المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية.

#Lukashevich: Evidence of the atrocities of the 🇺🇦 Ukrainian armed groups against civilians is multiplying. Bodies of 26 dead civilian victims of shelling by the Ukrainian national battalion "Azov" were found in hospital No. 4 in Mariupol pic.twitter.com/aGNz2dk5xZ

— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) April 22, 2022