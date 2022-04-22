9 نصائح طبية للصائمين لتخفيف الوزن وتحسين الصحة

يشكل شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للصائمين من أجل اتباع أنظمة غذائية صحية تساعد على تخفيف الوزن بالابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية.

وتكثر الأطعمة الرمضانية والحلويات والتجمعات العائلية في الشهر المبارك، مما يجعل الصائمين يقبلون بشكل كبير على تناول الأطعمة والحلويات فيؤدّي ذلك إلى عسر في الهضم وزيادة في الوزن.

في رمضان تكثر العزائم وتزداد الأكلات الدسمة والسكريات، فهل هناك أطعمة تضر بمرضى الربو ؟

– تعرف مع دكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة. #طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gYb7wW0BZz — مع الحكيم (@m3alhakim) April 18, 2022

وقدم الطبيب في مستشفى ابن سينا بجامعة أنقرة (مالك أتيلا قره ديرك) ومنسق منطقة الشرق الأوسط باتحاد العالم الإسلامي للصحة، عدة نصائح تتعلق بتجنب السمنة والمحافظة على الصحة للصائمين خلال رمضان.

وفصّل الطبيب التركي جملة من النصائح لتجنب السمنة وتخفيف الوزن في رمضان، مؤكدا ضرورة الاستفادة من فترة الصيام لتلبية هذا الطموح، باتباع خطوات يستطيع الصائم القيام بها لتجنب السمنة والحفاظ على الصحة.

وفيما يلي النصائح الطبية التي قدمها الطبيب:

أولا – عدم الإكثار من تناول الطعام وقت الإفطار، بل يُنصَح الصائم بترك المائدة على الفور في هذه الوقت، لأنّ البقاء بجوار وجبة الإفطار سيؤدّي إلى زيادة تناول الطعام، وعند الحصول على كمية إضافية سيؤدي ذلك إلى تراكم الدهون ثم السمنة.

ثانيا – يُنصَح بتقسيم وجبة الإفطار إلى جزأين، الأول يضم مشروبات غنية بالفيتامينات والبروتينات والحساء والعصائر الطازجة، والجزء الثاني الوجبة الرئيسية وينصح بتناولها بعد مرور ساعة على الأقل من الجزء الأول.

ويُفضَّل أن يكون محتوى هذه الوجبة من الخضار، أما وجبة السحور فيجب تناولها يوميًّا، لما لها من أهمية وفوائد في صحة الجسم وحرق الدهون الزائدة.

ثالثا – يُفضَّل عدم الإكثار من تناول الحلويات، وبدلًا منها يمكن تناول الفواكه التي تحتوي على سكر طبيعي سهل الحرق، لتساعد الصائم على تعويض نقص السكريات وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

رابعا – يُنصَح بشرب كمية كافية من الماء، وتقدر تلك الكمية بنحو لتر ونصف فيما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور، وذلك لتجنب نقص السوائل بالجسم الذي تظهر غالبا بعد رمضان.

خامسا – يُنصَح بتخفيف الملح قدر المستطاع في وجبات الطعام؛ لأن الملح يسبب الانتفاخ والعطش أثناء النهار.

سادسا – يُنصَح بممارسة بعض التمارين الرياضية في شهر رمضان، مثل المشي يوميًّا مدة ساعة قبل وجبة الإفطار بساعتين؛ وذلك لأهمية هذه التمارين في حرق الدهون، ولكون نسبة حرق الدهون في هذه الساعة مضاعفة. ولا ينصح بالمشي بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة.

سابعا – ينصح بتناول الطعام ببطء، ومضغه جيدا؛ لأن ذلك يساعد الجهاز الهضمي على هضم الطعام في وقت سريع ويجنبه الإرهاق.

ثامنا – الابتعاد عن تناول المشروبات الباردة، لأنّها تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، والتركيز على المشروبات الفاترة التي تساعد على حرق الدهون.

تاسعا – تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتجنّب الإكثار منها، لأنّها تؤدّي إلى فتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام.