عشرات الإصابات بينها حالات حرجة جراء اعتداء الاحتلال على المعتكفين في الأقصى (فيديو)

أصيب عشرات من الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى المبارك في تصعيد متواصل منذ نحو أسبوع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وإن 11 إصابة نُقِلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.





وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابا مصابا بالرصاص في باحات المسجد.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن حريقا شبّ في إحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.

لحظة نقل إحدى الاصابات من باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/YgKic3yI0T — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

اقتحامات مستمرة

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية في عيادة الأقصى أن عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.





وتصدى الفلسطينيون لقوات الأمن الإسرائيلية، ورشق عدد من الشبان تلك القوات بالحجارة.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد، وشارك الآلاف منهم في وقفة، نُظمت قبالة المصلى القبلي، رددوا خلالها هتافات “الله أكبر” و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

بينها اثنتان حرجتان

💬 متابعة صفا| 27 إصابة باعتداء قوات الاحتلال على معتكفي الأقصىhttps://t.co/uTNWKOPbcJ — وكالة صفا (@SafaPs) April 22, 2022

ورفع الشبان المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية ورايات خضراء.

وما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي اليوم في الجمعة الثالثة من رمضان، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي، وإطلاق الرصاص المطاطي على الفلسطينيين.