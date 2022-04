في زيارة نادرة.. إلهان عمر تزور الشطر الباكستاني من كشمير.. بماذا ردت الهند؟

زارت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، وقالت إن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الولايات المتحدة، مما أثار ردًّا غاضبًا من الهند.

US Congresswoman Ilhan Omar held public and official interactions as she visited the Line of Control (LoC) Azad Jammu and Kashmir (AJK) in Pakistan today to assess the ground situation pic.twitter.com/ZjxygauuR4

وظلت منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة مصدر توتر كبير منذ وقت طويل بين “الجارتين النوويتين” الهند وباكستان، وهو ما دفعهما إلى خوض 3 حروب منذ استقلالهما عن الإمبراطورية البريطانية عام 1947.

ويسيطر كل من البلدين على شطر من الإقليم، ويطالب بسائره.

Why has the Biden Administration been so reluctant to criticize Modi’s government on human rights?

What does Modi need to do to India’s Muslim population before we will stop considering them a partner in peace?

These are the questions the Administration needs to answer. pic.twitter.com/kwO2rSh1BL

— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 6, 2022