في زيارة نادرة.. إلهان عمر تزور الشطر الباكستاني من كشمير.. بماذا ردت الهند؟

زارت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، وقالت إن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الولايات المتحدة، مما أثار ردًّا غاضبًا من الهند.

US Congresswoman Ilhan Omar held public and official interactions as she visited the Line of Control (LoC) Azad Jammu and Kashmir (AJK) in Pakistan today to assess the ground situation pic.twitter.com/ZjxygauuR4 — Sana Jamal (@Sana_Jamal) April 21, 2022

وظلت منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة مصدر توتر كبير منذ وقت طويل بين “الجارتين النوويتين” الهند وباكستان، وهو ما دفعهما إلى خوض 3 حروب منذ استقلالهما عن الإمبراطورية البريطانية عام 1947.

ويسيطر كل من البلدين على شطر من الإقليم، ويطالب بسائره.

Why has the Biden Administration been so reluctant to criticize Modi’s government on human rights? What does Modi need to do to India’s Muslim population before we will stop considering them a partner in peace? These are the questions the Administration needs to answer. pic.twitter.com/kwO2rSh1BL — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 6, 2022

وقالت إلهان عمر للصحفيين بعد زيارة خط المراقبة الذي يقسم الإقليم “لا أعتقد أنه يجري الحديث عن الإقليم -في إشارة إلى كشمير- بالقدر الذي يحتاج إليه، ليس في الكونغرس فحسب بل أيضا في الإدارة”.

وتساءلت إلهان عمر في وقت سابق من هذا الشهر عما وصفته بإحجام الحكومة الأمريكية عن انتقاد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشأن حقوق الإنسان.

وبعد أيام، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تراقب ما وصفه بأنه “زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان في الهند من قبل بعض المسؤولين”، في توبيخ مباشر نادر من واشنطن لسجل نيودلهي الحقوقي.

US congresswomen @IlhanMN visited LOC (A dividing line) between Kashmiris,very meaningful visuals,about two flags from Chakothi bridge AJK pic.twitter.com/iid8JvV3Ve — Faisal Ali Shah (@FaisalzUpdates) April 21, 2022

وواجهت الهند منذ مدة طويلة تقارير بانتهاكات حقوقية في الجزء الخاص بها من الإقليم، وهي اتهامات نفتها نيودلهي.

وقالت إلهان عمر التي وصلت إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء والتقت بزعماء باكستانيين “فيما يتعلق بمسألة كشمير، عقدنا جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس للنظر في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

Minister of State for Foreign Affairs @HinaRKhar calls for constructive engagement of international community to avert humanitarian crisis in #Afghanistan @IlhanMN https://t.co/OB7j9IhcUo pic.twitter.com/oszlspVZFS — Radio Pakistan (@RadioPakistan) April 21, 2022

انتقاد هندي قوي

وفي تعليقه على الزيارة، قال أريندام باجشي المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية “دعني أقل فقط إنه إذا أرادت هذه السياسية أن تمارس سياستها الضيقة الأفق في الداخل، فهذا شأنها، لكن انتهاك وحدة أراضينا وسيادتنا، أمر يخصنا ونعتقد أن الزيارة تستحق التنديد”.

إقليم كشمير

وتنامت مشاعر الغضب في الإقليم منذ الخامس من أغسطس/ آب 2019، عندما ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور التي تكفل حكمًا شبه ذاتي في جامو وكشمير، وقررت تقسيم الإقليم إلى منطقتين خاضعتين للحكومة الفدرالية.

Ms. Ilhan Omar, Member of the U.S. House of Representatives, called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif today. Appreciating her courage of convictions and her political struggle, the Prime Minister warmly welcomed her on her first-ever visit to Pakistan. 🇵🇰🇺🇸 pic.twitter.com/rFOvmUli5y — PMLN Government (@PMLNGovernment) April 20, 2022

وكانت تلك المادة، تعطي الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الولاية، إضافة إلى حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

كما تُتَّهَم حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باضطهاد المسلمين في الهند وممارسة التمييز بحقهم، إذ أصبح العنف ضد المسلمين والأقليات الأخرى يتكرر في الهند ويشتد، مع ازدياد وتيرة خطابات الكراهية في السنوات الأخيرة مع تولي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم السلطة عام 2014.