إرسال عبوات “جمر خبيث” إلى مساجد في كندا

أكدت شرطة مقاطعة إدمونتون أن وحدة مكافحة جرائم الكراهية والتطرّف العنيف تحقق في اثنتين من حالات الذعر المحتملة من الجمرة الخبيثة في مساجد المقاطعة. مضيفة أن طرودًا تحتوي على مسحوق أبيض تم إرسالها بالبريد إلى مسجدين في المقاطعة.

وأصدر المجلس القومي للمسلمين الكنديين بيانًا ندد فيه بمحاولات إثارة الذعر في عدد من مساجد المقاطعة التي توجد في ولاية ألبرتا؛ وذلك بسبب وقائع إرسال عبوات تحتوي على مساحيق بيضاء تشبه الجمرات الخبيثة خلال الأيام الماضية.

PR: We are alarmed at the series of packets mailed to mosques in the Edmonton area containing various kinds of white powder in an apparent anthrax scare. pic.twitter.com/unzzH9IG7D

وكشف المجلس أن الحادث الأول وقع الجمعة الماضية في مسجد بالقرب من شارع 43 و33 في “ميل وودز”، في حين تم العثور على الطرد الثاني، يوم الخميس، في مسجد في منطقة 61 شارع و172 في غرب إدمونتون.

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة “انفجر مسحوق أبيض عند فتح أحد العبوتين، وتقوم السلطات حاليًا بتحليلهما”.

وجاء بيان المجلس الوطني للمسلمين الكنديين وسط حالة شجب واسعة من السياسيين في ولاية ألبرتا، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الولاية جيسون كيني، الذي وصف الاعتداء على المساجد بأنه “اعتداء على المجتمع الكندي برمته”.

وقال جيسون كيني في تغريدة عبر حسابه على تويتر “أنا منزعج من محاولات إثارة الذعر الواضحة من خلال إرسال “الجمرات الخبيثة” إلى مساجد إدمونتون”.

I am disturbed by this apparent anthrax scare targeting Edmonton mosques, & condemn the hatred that motivated it.

I urge anyone with knowledge of this to contact police.

An attack on one community is an attack on all.

I wish all Alberta Muslims a peaceful month of Ramadan. https://t.co/Nhp4EjRS5z

— Jason Kenney 🇺🇦 (@jkenney) April 22, 2022