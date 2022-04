عمدة نيويورك ينظّم حفل إفطار للجالية المسلمة

نظّم عمدة مدينة نيويورك (إريك آدامز) حفل إفطار رمضاني لممثلي الجالية المسلمة في المدينة برعاية مشتركة مع شركة أمريكية تركية.

وقال آدامز في تغريدة مرفقة بصور من الحدث “رمضان مبارك! شكرا للمجتمع المسلم في مدينتنا على اجتماعهم من أجل تناول الإفطار الليلة”.

#Ramadan Mubarak! Thank you to our city's Muslim community for coming together for tonight's #Iftar. pic.twitter.com/1jznyUMm4p

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 21, 2022