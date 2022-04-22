عمدة نيويورك ينظّم حفل إفطار للجالية المسلمة

نظّم عمدة مدينة نيويورك (إريك آدامز) حفل إفطار رمضاني لممثلي الجالية المسلمة في المدينة برعاية مشتركة مع شركة أمريكية تركية.

وقال آدامز في تغريدة مرفقة بصور من الحدث “رمضان مبارك! شكرا للمجتمع المسلم في مدينتنا على اجتماعهم من أجل تناول الإفطار الليلة”.

#Ramadan Mubarak! Thank you to our city's Muslim community for coming together for tonight's #Iftar. pic.twitter.com/1jznyUMm4p — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 21, 2022

وحضر حفل الإفطار الرمضاني نحو 200 شخص، وأقيم يوم الأربعاء في قاعة (بروكلين بورو).

وكتب عمدة نيويورك في تغريدة أخرى “أتمنى لجميع المسلمين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد إفطارا مباركا وصحيا، وأتمنى أن يجلب المستقبل لهم الكثير من السعادة والحظ السعيد للجميع”.

صلاة التراويح

وفي نيويورك أيضا، نظّمت مؤسسات خيرية إسلامية في بداية الشهر الكريم، إفطارا جماعيا وصلاة تراويح، في ميدان التايمز بولاية نيويورك في أول أيام شهر رمضان.

دعا إليها يوتيوبر.. أداء صلاة التراويح للمرّة الأولى بميدان التايمز في الولايات المتحدة#الجزيرة_مباشر #أمريكا pic.twitter.com/uJHIl7jokR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 3, 2022

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الجنسيات مقاطع مصورة لإقامة صلاة التراويح في ميدان “التايمز سكوير”، أظهرت حرص المئات من المسلمين على الحضور حيث تجمعوا قبل غروب الشمس وحتى صلاة التراويح.

Muslims take up Times Square, New York for taraweeh prayer. pic.twitter.com/XzTR7muieI — Muslim (@Muslim) April 3, 2022

ونشرت السفارة الأمريكية في القاهرة صورا من الصلاة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت إنه “للمرة الأولى على الإطلاق، استضاف ميدان تايمز سكوير إفطارًا مجانيًّا أمس للمئات من الأشخاص”.

وقالت “تعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر المدن تنوعا في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد المسلمين نحو 769000 ألف، ويشكلون 9% من سكان المدينة وفقًا لدراسة أجراها معهد السياسات الاجتماعية والتفاهم عام 2018”.