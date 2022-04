بعد ضغط قضائي.. سجن أمريكي يسمح للمسلمين بالصيام ويقدم لهم الطعام الحلال (فيديو)

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” عن خضوع سجن “ديكالب” في ولاية جورجيا الأمريكية لمطالبه بتعديل مواعيد الوجبات الغذائية للمساجين المسلمين، فضلًا عن اعتماد اللحوم الحلال في الوجبات المقدمة لهم.

وقال نهاد عوض، رئيس “كير” في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي إن بعض المسلمين في سجن “ديكالب” كانوا يعانون من نقص في الغذاء بسبب عدم وجود لحوم حلال فضلًا عن رفض إدارة السجن تعديل مواعيد وجبات الغذاء لهم بما يتناسب مع الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الحالي.

وأضاف عوض أنه بناء على مطالب عدد من السجناء تم التنسيق بين مجلس كير في ولاية جورجيا مع مسؤولين في الإدارة العامة للمجلس، وتم رفع قضية عاجلة للضغط على إدارة السجن.

من جهتها أعلنت إدارة السجن عن تسوية الدعوى القضائية التي رفعها المجلس، على أن يتم تعديل موعد الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان، واعتماد اللحوم الحلال كمكوّن غذائي في الوجبات المقدمة للمسلمين طيلة العام.

We just won a victory for fasting Muslim inmates at a Georgia jail, alhamdulillah. But incarcerated Muslims nationwide are still being denied the right to safely fast in #Ramadan. Help us defend their rights by clicking the link below and donating today.https://t.co/ej17t1JVz4 pic.twitter.com/wTc5fikK9y

— CAIR National (@CAIRNational) April 20, 2022