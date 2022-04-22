أطلقت قنابل الغاز من طائرات مسيرة.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى عقب أدائهم صلاة الجمعة الثالثة في رمضان، وأصيب العشرات بالاختناق داخل باحات المسجد.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال استخدمت طائرات مسيّرة لإلقاء قنابل الغاز على الفلسطينيين المرابطين داخل المسجد ما أدى لحالات اختناقات في صفوف المصلين.

#شاهد | لحظة إلقاء مسيرة تابعة للاحتلال قنابل الغاز بشكل عشوائي على المصلين في ساحات #الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/vF3x8iiRcC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2022

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بينهم 9 أطفال، في تجدد المواجهات عقب صلاة اليوم الجمعة، داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات قوات الاحتلال المسيّرة، ألقت وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق، معظمهم من النساء والأطفال.

#شاهد حالات اختناق في باحات #الأقصى بعد إطلاق طائرة مسيرة تابعة للاحتلال قنابل الغاز صوبهم pic.twitter.com/lQr3OXfYbD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2022

وكان آلاف المواطنين أدّوا صلاة فجر الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات نشطاء مقدسيين، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المسجد، وتعتدي على من فيه بالرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز.

وأدّى ذلك إلى عشرات الإصابات بعضها وصفت بالخطيرة، واعتقال أحد الشبان المصابين، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية في محاولة لمنع تغطية الاعتـداءات المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

#صورة الشاب الذي اعتقلته قوات الاحتلال من داخل المسجد الأقصى صباح اليوم وهو مصاب" pic.twitter.com/bBnp3ag4lV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2022

150 ألف يؤدّون الصلاة

وأدّى نحو 150 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 150 ألف مصلٍ، أدّوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

150 ألف مصلٍّ أقاموا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.#رمضان #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/ucXJvGUGCI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2022

وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد، صباح الجمعة، بين مصلين والشرطة الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيًا، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين، الممارسات الإسرائيلية في المسجد خلال الأيام الأخيرة.

#شاهد جانب من هتافات المصلين بالمسجد الأقصى المبارك اليوم عقب أداء صلاة الجمعة في باحاته pic.twitter.com/x4mNNaHhLu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2022

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، في وقت ضيّقت فيه السلطات الإسرائيلية القيود لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد.

وشهدت الشوارع في القدس الشرقية، اختناقات بسبب ارتفاع أعداد المصلين، في وقت أغلقت الشرطة الإسرائيلية عددًا من الشوارع في محيط البلدة القديمة.