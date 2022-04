القبض على 4 رجال اغتصبوا سحلية مهددة بالانقراض في الهند

فتح مسؤولو الغابات في ولاية ماهاراشترا غرب الهند تحقيقا مع 4 رجال بعد قيامهم باغتصاب سحلية بنغالية (ورل بنغالي) مهددة بالانقراض ومن ثم قتلها وتناول لحومها.

وكشفت كاميرات المراقبة داخل محمية ساهيادري للنمو عن هوية المتهمين واعتقل مسؤولو الغابات الرجال مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، ووجدوا على هواتفهم مقاطع مصورة وهم يغتصبون السحلية ثم يقومون بقتلها وأكلها.

وقال ضابط قسم الغابات فيشال مالي لوسائل إعلام عالمية “لم أر قط مثيل لهذه الجريمة من قبل، الرجال في العشرينات والثلاثينات من العمر ويبدو أنهم فعلوا ذلك من أجل المتعة”.

وأكد أنه لم يكن لدى المتهمين”أي دوافع متعلقة بدين أو ممارسة سحر أسود”.

وتعرف المسؤولون على الجناة وهم سانديب باوار ومانجيش كامتكار وأكشاي كامتكار وورامش غاغ وجميعهم من السكان المحليين.

Four men arrested for gang r#ping a monitor lizard

Four men have been arrested for allegedly r#ping a Bengal monitor lizard at the Sahydari Tiger Reserve in Maharashthra, India.

According to reports, the four men who are hunters are identified as, Sandeep Tukram, Pawar pic.twitter.com/byM47QhybJ

— Lukman Opawoye (@OpawoyeLaw_Tax) April 20, 2022