وزير الدفاع الروسي لبوتين: سيطرنا على ماريبول الأوكرانية (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الخميس السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية الاستراتيجية، وقال إن أكثر من ألفي مسلح محاصرون الآن في مصنع للصلب بالمدينة.

وقدم وزير الدفاع الروسي صباح اليوم الخميس، تقريرا للرئيس بوتين بثته القنوات التلفزيونية الروسية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، وقال إن مدينة ماريوبول تحت سيطرة القوات الروسية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تحاصر نحو 2000 عسكري أوكراني في مصنع للصلب بالمدينة.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع على “نجاح العملية في مدينة ماريوبول الأوكرانية”، وقال “أمرت بإلغاء خطط اقتحام المنشآت، ولا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في المدينة”.

وأمر الرئيس الروسي، اليوم الخميس، الجيش الروسي بإلغاء خطط لاقتحام مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلا من ذلك.

وأعطى بوتين الأمر لوزير دفاعه على الهواء سيرغي شويغو الذي سبق وأخبر بوتين بأن أكثر من ألفي مقاتل أوكراني لا يزالون يتحصنون في المصنع الضخم الذي يضم مساحة كبيرة تحت الأرض.

ودعا الرئيس الروسي إلى فرض حصار على مصنع آزوفستال ومنح المحاصرين فرصة أخيرة للاستسلام، وقال “روسيا تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر المنشأة “.

وصرح بوتين الخميس بأن قوات بلاده “نجحت في السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية” وأمر بمحاصرة آخر المقاتلين الأوكرانيين بدلا من اقتحام موقع آزوفستال الصناعي حيث يتحصنون.

وقال بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو إن “انتهاء عمل تحرير ماريوبول نجاح” وأبلغه أن اقتحام موقع آزوفستال “غير مناسب ومن الضروري محاصرة المنطقة بطريقة لا تسمح بمرور ذبابة واحدة”.

وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن 4 حافلات إجلاء غادرت ماريوبول التي أعلنت روسيا سيطرتها عليها اليوم.

Vladimir Putin says Russia has seized Ukraine’s Mariupol even as his defense minister says more than 2,000 troops remain holed up in an industrial complex in the city https://t.co/lFp3DMxFnE

— Bloomberg Politics (@bpolitics) April 21, 2022