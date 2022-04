مسؤولة أوربية تتنحى عن منصبها مؤقتا لرعاية زوجها المريض بالسرطان

أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، اليوم الخميس، تنحيها عن منصبها بصورة مؤقتة بعد أن تم تشخيص إصابة زوجها بسرطان المخ.

وقالت ويليمس في بيان “هذه المحنة العصيبة لن تمر دون تبعات على أسرتي، ولذلك ستكون هناك تبعات أيضا على دوري داخل الحكومة البلجيكية”.

وستأخذ المسؤولة والتي كانت رئيسة وزراء بلجيكا في السابق وأول امرأة في هذا المنصب- إجازة حتى الصيف على الأقل، عندما تقوم هي وعائلتها بإعادة تقييم الوضع.

وشغلت ويلميس منصب رئيسة الوزراء من قبل بين عامي 2019 و2020 وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها.

ولم يرد في البيان موعد عودة المسؤولة إلى منصبها، لكنها ذكرت أن القرار يسمح لها بأن تقوم بـ “دراسة كاملة” لوضع أسرتها بحلول الصيف.

وقالت ويلميس إنها اتخذت القرار بالتشاور الكامل مع رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، وإنها ستترك منصبها الحكومي فورا بدون تعويضها بشخص آخر.

ومن المقرر أن يتولى زميلاها في حزب الحركة الإصلاحية، ديفيد كلارينفال وماثيو ميشيل، مهامها خلال غيابها.

C'est un coup dur. Cette maladie inflige des blessures profondes et apporte tant de souffrance, encore et encore, à tant de familles dans notre pays. Courage, Sophie, Christopher et à vos enfants. Nous sommes là pour vous💙.

— Eva De Bleeker (@EvaDeBleeker) April 21, 2022