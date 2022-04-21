لليوم الخامس.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين (فيديو)

أصيب عشرات من الفلسطينيين بجروح مختلفة وحالات اختناق، جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين التي دعت لها جماعات “الهيكل” المزعوم، بمناسبة عيد الفصح العبري.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي لإخراج المصلين من المصلى القبلي، وأنها تحاول إبعاد المرابطين عن باحات المسجد الأقصى وتحاصر المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي.





إخلاء ساحات المسجد

وأجبرت الشرطة المصلين والمعتكفين، على إخلاء ساحات المسجد بشكل كامل، قبل أن تبدأ تسهيل اقتحام المستوطنين له عبر مجموعات تضم كلّ منها عشرات الأشخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شرطة الاحتلال انتشرت في ساحات الأقصى، وحاصرت المصلين في مصليات المسجد بعد إغلاقها، وشرعت في إبعاد المصلين عن مسار اقتحامات المستوطنين، واعتدت على النساء وطردتهن من صحن قبة الصخرة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن شرطة الاحتلال حاصرت الشبان داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوبهم، مما أدى إلى إصابة عشرات المصلين والمعتكفين بحالات اختناق، وإصابة رجل مسنّ برصاصة مطاطية في رأسه.





ووفّرت شرطة الاحتلال الحراسة للمستوطنين الذين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وجالوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحا عن “الهيكل” المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعلى الطرق المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من دخول الأقصى لأداء صلاة الفجر.

شاهد| "فزع المقتحمين من أصوات المفرقعات النارية التي أطلقها المعتكفون من داخل المصلى القبلي تصديا لاقتحامهم قبل قليل".#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/TPND6C08QG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2022

وكانت “منظمات الهيكل” قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي وينتهي اليوم الخميس.

واقتحم نحو 1180 من المستوطنين، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وجالوا فيه جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

شاهد| مصادر محلية: "جانب من المواجهات المندلعة بين قوات الاحتلال والشبان بالمسجد الأقصى تزامنًا مع اقتحام المستوطنين"#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/e2uNcHYy5G — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2022

غارات على غزة

وشنت طائرات حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعًا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على النساء بالضرب في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى pic.twitter.com/UFZEtWhDCc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 21, 2022

كما قصفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعًا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ودمرته وألحقت أضرارا بالمنازل والممتلكات القريبة منه، وأطلقت آليات متمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس النار على موقع شرق المدينة، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتأتي الغارات، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، أن قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة وسقطت في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، قرب حدود غزة.