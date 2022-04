في غياب وزراء خارجية عدد من الدول.. اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن القدس (فيديو)

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، اجتماع وزاري عربي طارئ بشأن التطورات الجارية في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، وسط غياب عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة.

وذكرت تقارير إخبارية أن عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة تغيبوا عن الاجتماع وحضر مندوبون عنهم، بينهم وزيرا خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والسعودية فيصل بن فرحان.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، إن نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد أعرب له عن تفهّم بلاده للصعوبات التي تواجهها إسرائيل، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الليلة الماضية.

وكتب لابيد على حسابه في تويتر أن وزير خارجية الإمارات “أعرب عن تقديره للخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتهدئة الوضع، وأبدى تفهمه للتعقيدات والصعوبات التي تواجهها إسرائيل”.

We also discussed the challenge of dealing with anti-Israel disinformation in the Arab world and agreed to keep working together to advance religious tolerance and peace between Israel and the Arab people of the Middle East.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) April 21, 2022