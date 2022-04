حكاية البسطاء.. عجوز سورية تنشد كرسيا متحركا لحفيدها المصاب بشلل دماغي (فيديو)

في خيمتهم المتواضعة وعلى فراش فوق الأرض، أخذت الجدة تغطي طفلا طريح الفراش يعاني من المرض، وهو ينظر حوله محدقا دون أن ينطق بكلمة.

وقالت الجدة إن حفيدها الطفل السوري اللاجئ ربيع الأحمد يعاني من شلل دماغي ونوبات تشنج تنتابه كل فترة، لكنها لا تجد العلاج الذي يحتاجه لمثل حالته.

وتشكو الجدة ضيق ذات اليد، فهي لا تستطيع شراء ما يلزم معيشتهم الضرورية، ناهيك عما يحتاجه الطفل المريض من مستلزمات خاصة لمثل حالته من أدوية وأدوات يحتاجها في الحركة، فهو طريح الفراش.

وفي أسى ووسط الدموع، تحكي الجدة أن ربيع وهو ابن ابنتها “يوجع قلبها” عندما تراه على مثل هذه الحالة وهو يعاني بسبب المرض ولا تستطيع توفير الدواء له بسبب سعره المرتفع وفوق مقدرتها المادية.

وناشدت الجدة التي تعول الطفل، أهل الخير لتوفير مستلزمات يحتاجها ربيع في العلاج والتحرك وخاصة حاجته لكرسي متحرك لمساعدتها على التحرك ومغادرة الفراش الذي يلازمه طوال الوقت.

وشرحت الجدة حاجات الطفل من الحليب والأدوية والحفاضات والتي بدونها تبرز صعوبات في التكيف مع حالته المرضية ومشقة تكابدها الأسرة وهي تعيش حياة النزوح والغربة والفقر.

11 years of conflict and the children of Syria continue to pay the highest price.

These children have already endured too much.

We can’t forget them. https://t.co/etDAQOBofU

— Catherine Russell (@unicefchief) April 20, 2022