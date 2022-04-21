الأخبار

شاهد: المرابطات يواجهن اقتحامات الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي عليهن بالضرب

21/4/2022

واجهت مجموعة من المرابطات الفلسطينيات في المسجد الأقصى بالتكبير والهتافات، اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد اليوم الخميس ورفعنا الأصوات بهتاف “لن تركع أمة قائدها محمد”.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات تظهر قيام المرابطات في المسجد الأقصى بمواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي بالهتافات، في حين عمدت هذه القوات إلى الاعتداء عليهن ومحاولة إخراجهن من المسجد.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، اليوم الخميس، لإخلائه من المصلين والمعتكفين، قبيل اقتحام المستوطنين لباحاته، وذلك لليوم الخامس على التوالي واعتدت على المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف من التمركز في باحات المسجد، في وقت أفاد فيه الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 20 من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال احتجاجات على اقتحامات مستوطنين للأقصى.

وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالوجه بالرصاص المعدني، إضافة إلى إصابات بالاختناق، إثر محاولات قوات الاحتلال إخراج المعتكفين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في آخر أيام عيد الفصح العبري.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس ولليوم الخامس على التوالي، بأعداد كبيرة واعتدت على المصلين والمعتكفين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قمعت المصلين بالقوة وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز لإبعادهم عن المسجد، وحاصرت مصليات المسجد الأقصى، القبلي والصخرة.

وفرّغت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى من المصلين وأخرجتهم من أبوابه، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية وأخرجتها من باب السلسلة في محاولة لمنع تغطية الاعتداءات المستمرة على المصلين.

ووفرت شرطة الاحتلال الحراسة لنحو 762 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

يأتي ذلك في وقت واصلت في الشرطة التضييق على الفلسطينيين، بنصب الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنع الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية