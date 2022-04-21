شاهد: المرابطات يواجهن اقتحامات الأقصى وقوات الاحتلال تعتدي عليهن بالضرب

واجهت مجموعة من المرابطات الفلسطينيات في المسجد الأقصى بالتكبير والهتافات، اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد اليوم الخميس ورفعنا الأصوات بهتاف “لن تركع أمة قائدها محمد”.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات تظهر قيام المرابطات في المسجد الأقصى بمواجهة جنود الاحتلال الإسرائيلي بالهتافات، في حين عمدت هذه القوات إلى الاعتداء عليهن ومحاولة إخراجهن من المسجد.

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في الأقصى وتحاصرهن في قبة الصخرة pic.twitter.com/rpaJQHisSJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 21, 2022

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، اليوم الخميس، لإخلائه من المصلين والمعتكفين، قبيل اقتحام المستوطنين لباحاته، وذلك لليوم الخامس على التوالي واعتدت على المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال، طواقم الإسعاف من التمركز في باحات المسجد، في وقت أفاد فيه الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة نحو 20 من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال احتجاجات على اقتحامات مستوطنين للأقصى.

وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى المبارك.

شاهد| مصادر محلية: "نساء يقرأن القرآن في وجه الاحتلال ومستوطنيه أثناء اقتحامهم الأقصى".#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/6j2KaxI8I0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2022

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن طواقمه تعاملت مع إصابة واحدة بالوجه بالرصاص المعدني، إضافة إلى إصابات بالاختناق، إثر محاولات قوات الاحتلال إخراج المعتكفين تمهيدا لاقتحامات المستوطنين في آخر أيام عيد الفصح العبري.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس ولليوم الخامس على التوالي، بأعداد كبيرة واعتدت على المصلين والمعتكفين.

📹 #شاهد| شاب يتصدى لجنود الاحتلال خلال قمعهم للنساء في المسجد الأقصى pic.twitter.com/VhEmUyYnlZ — وكالة صفا (@SafaPs) April 21, 2022

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قمعت المصلين بالقوة وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز لإبعادهم عن المسجد، وحاصرت مصليات المسجد الأقصى، القبلي والصخرة.

وفرّغت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى من المصلين وأخرجتهم من أبوابه، كما أعاقت عمل الطواقم الصحفية وأخرجتها من باب السلسلة في محاولة لمنع تغطية الاعتداءات المستمرة على المصلين.

شاهد | الاعتداء على مرابطة مقدسية من قبل أحد أفراد جنود الاحتـلال في منطقة صحن قبة الصخرة قبل قليل pic.twitter.com/MbvqnL0MZd — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 21, 2022

ووفرت شرطة الاحتلال الحراسة لنحو 762 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة.

يأتي ذلك في وقت واصلت في الشرطة التضييق على الفلسطينيين، بنصب الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنع الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.