لحظة بلحظة.. غارات للاحتلال على غزة والمقاومة تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن طائرات حربية إسرائيلية شنّت، في ساعة مبكرة اليوم الخميس، غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة.

وتأتي الغارات، بعد ساعات على إعلان جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، أن قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، سقطت في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، قرب حدود غزة.

آخر التطورات.. لحظة بلحظة:

منذ 31 دقيقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تبعات تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة>

منذ 39 دقيقة المتحدث باسم جيش الاحتلال: القبة الحديدية اعترضت 4 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل.

منذ 46 دقيقة مراسل الجزيرة مباشر: المقاومة تطلق قذائف صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة والقبة الحديدية تحاول اعتراضها.

منذ 46 دقيقة مراسل الجزيرة: إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة والقبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراضها.

منذ 46 دقيقة مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات جديدة في أجواء قطاع غزة.

منذ 47 دقيقة مراسل الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية جديدة تستهدف موقعا للفصائل الفلسطينية جنوبي مدينة غزة.

منذ 47 دقيقة حركة حماس: القصف الإسرائيلي لغزة سيزيد من إصرار شعبنا ومقاومته على مواصلة النضال ضد الاحتلال.

Iron Dome at work over Sderot a short while ago pic.twitter.com/AH2p0yUtJf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 20, 2022

منذ 47 دقيقة مراسل الجزيرة: آليات إسرائيلية تطلق النار على نقاط رصد للفصائل الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

منذ 48 دقيقة مراسل الجزيرة مباشر: قصف إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة.

وكانت صافرات الإنذار دوّت في مستوطنة سديروت قرب الحدود مع قطاع غزة عقب تعرّضها لإطلاق صاروخي.

وقال المتحدّث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي إنه تم “تفعيل الإنذارات قبل قليل في منطقة غلاف غزة بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة”.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت بعد اندلاع اشتباكات في القدس المحتلة بين عرب ومستوطنين.

ونشرت وسائل إعلام محلية فيديو قالت إنه يوثّق لحظة إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه سديروت.





ونقلت الوكالة الفلسطينية أيضًا عن قناة (كان) العبرية قولها إن القبة الحديدية “لم تعمل، ولم تعترض الصاروخ رغم انطلاق صافرات الإنذار في سديروت”.

من جانبها، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي سقوط جزء من الصاروخ في مزرعة قرب منزل في سديروت.

وبينما لم تكشف التقارير الرسمية عن سقوط أي إصابات أفادت أنباء بأن عددًا من الأشخاص خضعوا للعلاج من الصدمة والقلق.