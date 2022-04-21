بعد حملة انتقادات.. الأوقاف المصرية تجدد التأكيد أن الاعتكاف ممنوع وصلاة التهجد في البيوت

سادت حالة من الغضب على مواقع التواصل في مصر بعد إعلان وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية في بيان، الأربعاء، ردًا على هذا الغضب “إنه بالرجوع إلى وزارة الصحة تقرر منع الاعتكاف وصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان بسبب جائحة كورونا”.

وقال وزير الأوقاف المصري “من يريد التهجد فليقم به في بيته، ومن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي”.

وجاء في بيان الوزارة أنه “أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفي الصدقات والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة”.

وشدد وزير الأوقاف المصري على “ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، ومنع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها”.

وشن ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا على وزارة الأوقاف بسبب قرار منع التهجد والاعتكاف في المساجد ونشر ضوابط صلاة العيد، الأمر الذي عدّه بعضهم تعنتًا غير مفهوم بسبب الفعاليات والحفلات المتاحة للجميع من دون أي ضوابط للتباعد أو إجراءات احترازية، فيما رأى آخرون أنه طالما أن صلاة التهجد مسموح بها في مكة المكرمة، فإنه ليست هناك من مبررات لمنعها في العواصم والمدن الإسلامية.

للعام الثالث على التوالي:من يقف وراء قرار قرر منع صلاة التهجد والاعتكاف في مساجد #مصر خلال #شهر_رمضان؟

تعللوا العامين الماضيين بفيروس #كورونا ولم يجدوا أي مبرر هذا العام سوى فرض الأمر بالقوة الأمنية وقام المخبر مختار جمعة وزير الأوقاف بإلزام أئمة المساجد بمنع الصلاة.

هل من مبرر؟ — أحمد عطوان AHMED ATWAN (@ahmedatwan66) April 16, 2022

حسبي الله ونعم الوكيل

اديني سبب واحد تمنع فيه التهجد

“وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ" https://t.co/TWUWZEhLIh — mostafa allam (@mostafa_Allam93) April 16, 2022

@AlsisiOfficial ياريس مكة اصبحت مفتوحة فلماذا هنا ونرجو مراجعة قرار منع صلاة التهجد فى العشر الاخيرة علي الاقل وختم القران

فى عز الكورونا لم تمنع

هذه الروحانيات والايمانيات تزيد من الطاقة الايجابية التى يريد اهل الشر نسفها ونشر الطاقة السلبية pic.twitter.com/R11qejQNB9 — ايمان مصرية🇪🇬🇪🇬🇪🇬 (@eman306581) April 16, 2022

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن “توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر”.

وطالبت الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ”الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصًا أم مضمونًا على أقل تقدير”، مؤكدة “ثقتها بسعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين”.

الأوقاف: منع إقامة صلاة التهجد في المساجد خلال رمضان المقبل

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لماذا يا مختار يا جمعة ؟؟

الصلاة بتتعبك فى اية ؟ pic.twitter.com/8RHyoaNbfm — – SALAMA – سلامة (@FattahFattahh) March 27, 2022

وزير الأوقاف المصرية في رد قوي على ما يحدث من إقتحامات في الاقصى : منع إقامة صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر من رمضان — OMARAYMAN (@omarayman5662) April 15, 2022

السيد الفاضل معالى الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه

جزاكم الله خير الجزاء وشكر الله لكم على هذا الجهد الرائع والمتواصل الذى تبذلونه من أجل خدمة الدعوة الإسلامية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره محمود عبد العظيم محمود محمد

إدارة أوقاف العياط https://t.co/3d9HaVqJPf — محمود عبد العظيم (@Pc735hZmAcFKdnH) April 15, 2022