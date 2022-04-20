مصر.. زوجة صحفي معتقل تنشد مساعدة نقابته للسماح بعلاجه

قدّمت زوجة الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم شكوى لنقابة الصحفيين ونقيب مجلس الصحفيين وأعضائه، للمطالبة بالمساعدة في إدخال الأدوية بسبب الأزمة الصحية لحالته.

وقالت الزوجة في الشكوى إنها ذهبت في زيارة لزوجها يوم 12 أبريل/نيسان في محبسه لإدخال الأدوية، ولكن إدارة السجن منعت دخول العلاج لزوجها، على الرغم من أن من وصف العلاج هو طبيب السجن.

وذكرت الزوجة في شكوتها أن العلاج الممنوع هو عبارة عن فيتامينات لتقوية المناعة لمرضى السكري، وإبر لحقن الأنسولين، ومطهّر بعد الحقن.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية، التي تتعنّت فيها إدارة السجن في إدخال العلاج للكاتب الصحفي عامر عبد المنعم (59 عامًا) والمريض بالسكري منذ 15 عامًا.

وعامر محبوس احتياطيًا منذ نحو سنة و4 أشهر، واعتقل في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020، وفي 14 أبريل، جددت محكمة الجنايات حبس الصحفي عامر عبد المنعم لمدة 45 يومًا في القضية رقم 1017 لسنة 2020.

ويعاني الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم من مشاكل صحية عدة، كما أجرى عمليتين جراحيتين في العينين قبل نحو شهرين من واقعة القبض عليه.

وتشهد مصر انتقادات حقوقية واسعة بسبب الانتهاكات التي تمارسها ضد معارضين سياسيين وصحفيين، بجانب غلق منظمات المجتمع المدني، وفرض قيود على وسائل الإعلام.

وفي ظل غياب رقم رسمي لعدد المعتقلين في السجون المصرية، تقدّر بعض المنظمات الحقوقية العدد ما بين 20-35 ألف معتقل.